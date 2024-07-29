В TikTok теперь можно находить песни, просто напевая их

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok представил новую функцию Sound Search (Поиск звука), которая позволяет пользователям находить свои любимые песни, напевая их или проигрывая отрывки. Функция напоминает принцип работы Google Hum и Shazam.

Sound Search значительно облегчит поиск нужного трека, название и исполнителя которого пользователь не знает. Кроме того, TikTok покажет популярные видео с найденной песней.

Также функцию можно использовать для поиска популярных звуков или мемов. созданных пользователями видеосервиса, например, звук Nobody’s gonna know («Никто не узнает»).

Для запуска Sound Search необходимо нажать на значок микрофона на вкладке поиска приложения. На данное время новая функция доступна лишь некоторым пользователям в отдельных регионах и пока не является общедоступной.