Эмоции «Dream Fest» с компанией Bakcell

Крупнейший частный оператор страны Bakcell стал премиальным спонсором международного музыкального фестиваля «Dream Fest». В ходе фестиваля участники посетили стенд Bakcell, получили информацию о новых и инновационных продуктах компании, а также имели возможность выиграть специальные призы. Кроме того, компания предоставила номера Bakcell выступающим на фестивале мировым звездам и обеспечила их качественными услугами мобильной связи во время пребывания в нашей стране.

Следует отметить, что фестиваль «Dream Fest», прошедший с 23 по 28 июля, запомнился выступлениями около 100 исполнителей из США, СНГ, Евросоюза, Великобритании, Канады и Турции. На протяжении шести дней зрители наслаждались великолепными шоу и музыкой под открытым небом на побережье Каспийского моря.

Также стоит отметить, что Bakcell предоставляет инновационные услуги и продукты абонентам нашей страны в рамках новой стратегии бренда, нацеленной на будущее. В ближайший период компания представит абонентам ряд новых продуктов.