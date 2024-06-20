Philips выпустил бюджетный 31,5-дюймовый монитор с подсветкой Ambiglow

Компания Philips выпустила монитор 326M6FJSB, который несмотря на доступную цену, получил большой дисплей с повышенным разрешением, обеспечивающим высокое качество картинки.

Монитор оснащен 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 60 Hz, максимальной яркостью 250 нит и контрастностью 1200:1. Заявлены охват 108% цветового пространства NTSC, 126% sRGB и поддержка 10-битной глубины цвета. Время отклика — 5 мс. Экран обеспечивает широкие углы обзора до 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали.

Устройство поддерживает технологию AMD FreeSync, которая синхронизирует частоту обновления монитора с совместимыми видеокартами AMD. Также есть набор предустановленных режимов для оптимизации настроек в соответствии с различными игровыми жанрами. Кроме того, технология LowBlue Mode снижает уровень вредного синего света, а Flicker-Free устраняет мерцание.

Монитор получил подсветку Ambiglow, которая меняет свой цвет в зависимости показываемого на экране контента. В набор интерфейсов входят два порта HDMI 1.4, DispalyPort 1.2, D-Sub (VGA) и 3.5-мм аудиоразъем. Имеется крепление VESA 100×100 мм для монтажа монитора на стену или кронштейн.

Philips 326M6FJSB уже поступил в продажу на китайском рынке по цене $138.