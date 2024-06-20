Представлены субфлагманы Realme GT 6 и GT 6T с яркостью экрана 6000 нит

Китайская компания Realme на мероприятии в Милане представила новые субфлагманские смартфоны серии GT 6. Модели Realme GT 6 и GT 6T получили сразу глобальный запуск. Оба аппарата оснащены производительными процессорами, экранами с высоким показателем яркости, емкими аккумуляторами с поддержкой скоростной зарядки, а также несколькими ИИ-функциями.

Оба смартфона получили 6,78-дюймовые LTPO AMOLED-дисплеи с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz, частотой регулировки ШИМ 2160 Hz и рекордной пиковой яркостью 6000 нит. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Экраны смартфонов отмечены пятизвездочным сертификатом SGS Esports Display, что гарантирует плавность и отзывчивость изображения, а также пятизвездочным сертификатом SGS Sunlight-Readable Display, подтверждающим хорошую читаемость при любом освещении.

В основе Realme GT 6 лежит процессор Snapdragon 8s Gen 3, дополненный 8/12/16 Gb ОЗУ LPDDR5X и 256/512 Gb ПЗУ UFS 4.0. Используется фирменная система охлаждения Iceberg Vapor Cooling System с испарительной камерой площадью более 10 000 мм².

Смартфон получил основную камеру с главным модулем на 50 Мп (1/1.4″, Sony LYT-808, f/1.88, поддержка Super OIS), телеобъективом на 50 Мп (1/2,8″, Samsung JN5, оптический зум 2х, гибридный зум 4х) и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп (Sony IMX355, f/2.2). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX615), как и основная камера, она поддерживает функцию записи 4K-видео.

Более доступная модель Realme GT 6T получила процессор Snapdragon 7+ Gen 3, объем ОЗУ LPDDR5X – 8/12 Gb, ПЗУ UFS 4.0 — 256 Gb. Основная камера двойная: 50 Мп (Sony LYT600) и сверхширокоугольный объектив на 8 Мп (Sony IMX355, f/2.2). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX615).

Оба смартфона получили аккумулятор емкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC на 120 Вт (с 0 до 50 % за 10 минут, а до 100 % — за 28 минут). Также есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и защита от влаги и пыли IP65. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Смартфоны работает на Android 14 и получат четыре полноценных обновления OC.

Устройства получили набор полезных ИИ-функций:

Режим AI Night Vision повышает качество кадров, снятых при плохом освещении;

Оптимизация изображения на экране и защита зрения;

AI Smart Loop автоматически распознает контент на экране и позволяет в одно действие перенести текст, изображение или файл в другое приложение;

AI Smart Removal удалит нежелательные элементы с фотографий;

Алгоритмы ИИ продлевают срок службы смартфона и аккумулятора;

Оптимизация производительности в зависимости от задач.

Цена на Realme GT 6 начинается с 600 евро, а Realme GT 6T – с 550 евро.