Anthropic выпустил мощную бесплатную ИИ-модель Claude 3.5 Sonnet

Компания Anthropic запустила новую большую языковую модель Claude 3.5 Sonnet. Заявляется, что нейросеть может сравниться или даже превзойти по возможностям GPT-4o от OpenAI и Gemini от Google. Новая версия нейросети теперь является стандартной для чат-бота Claude и доступна как платным, так и бесплатным пользователям.

Фактически, Claude 3.5 Sonnet является улучшенной версией предыдущей модели Claude 3 Opus, выпущенной несколько месяцев назад и прежде доступной только платным подписчикам Claude. Новая модель демонстрирует значительный прогресс в понимании нюансов языка, юмора и сложных инструкций. Она работает в два раза быстрее и показывает значительно лучшие результаты в различных задачах, включая написание программного кода, работу с большими запросами, интерпретацию диаграмм и графиков. Контекстное окно — 200 тысяч токенов. Это примерно 150 тысяч слов или около 500 страниц текста.

Согласно результатам тестирования, Claude 3.5 Sonnet превзошла модели GPT-4o, Gemini 1.5 Pro и Llama 3 400B от Meta в 7 из 9 общих тестов производительности. В задачах распознавания изображений новая модель Anthropic также показала лучшие результаты.

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Помимо новой модели, в приложение Claude была добавлена функция Artifacts, которая позволяет пользователям взаимодействовать с результатами запросов. Например, можно редактировать сгенерированный дизайн или текст электронного письма прямо в интерфейсе приложении. Разработчики компании стремятся превратить Claude в единую платформу для хранения знаний и выполнения рабочих задач с использованием возможностей ИИ. Это отличает подход Anthropic от других компаний, сосредоточенных в основном на развитии чат-ботов.

Claude 3.5 Sonnet уже доступна бесплатно через сайт Claude.ai и приложение Claude для iOS. Платные тарифы Claude Pro и Team (20 и 30 долларов в месяц за пользователя соответственно) предлагают увеличенные лимиты на использование модели. Разработчики могут интегрировать Claude 3.5 Sonnet в свои приложения через API. Стоимость использования составляет 3 доллара за миллион входных токенов и 15 долларов за миллион выходных токенов.