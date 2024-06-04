Ноутбук Asus Zenbook S 16 получил процессор серии Ryzen AI 300

На Computex 2024 компания Asus представила обновленный ноутбук Zenbook S 16 (UM5606), который соответствует категории Copilot+ PC.

Ноутбук выполнен в тонком корпусе толщиной всего 1,1 см и весом 1,5 кг. Он оснащен OLED-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 120 Hz, откликом 0,2 мс, яркостью до 600 нит и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Asus Zenbook S 16 получил процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с мощным ИИ-движком (NPU) с производительностью 50 TOPS для ускорения работы больших языковых моделей. Объем оперативной памяти LPDDR5x — до 32 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe 4.0 — до 2 Tb.

За звук отвечает система из шести динамиков. Емкость аккумулятора составляет 78 Втч. Набор портов: два USB4, USB 3.2 Type-A, HDMI, аудиоразъем и устройство чтения карт SD.