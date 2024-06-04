Asus представил три обновленные модели ноутбуков серии ProArt

Компания Asus на выставке Computex 2024 представила обновленные ноутбуки семейства ProArt. В серию входят три модели: ProArt P16, PX13 и PZ13. Все новинки соответствуют бренду Microsoft Copilot Plus PC.

ProArt P16 оборудован 16-дюймовым сенсорным 4K-дисплеем Lumina OLED с соотношением сторон 16:10. Ноутбук получил процессор AMD Ryzen 9 AI HX 370 и дискретную видеокарту GeForce RTX 4070 с ИИ-производительностью 320 TOPS. Толщина корпуса составляет 1,49 см, вес — 1,85 кг.

ProArt PX13 оснащен 13-дюймовым 3K-дисплеем Lumina OLED с соотношением сторон 16:10. Шарнир на 360° позволяет плавно переключаться между режимами ноутбука или планшета. Устройство также предлагает процессор Ryzen 9 AI HX 370 и графику GeForce RTX 4070. Вес составляет 1,38 кг.

ProArt PZ13 представляет собой гибридный планшет. Он оборудован 13-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10 и поддержкой разрешения 3K. В его основе лежит процессор Snapdragon X Elite от Qualcomm. Емкость аккумулятора составляет 70 Втч. Есть защита корпуса по стандарту IP52.