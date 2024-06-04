Sony представила адаптер для подключения PlayStation VR2 к ПК

Компания Sony представила адаптер для подключения гарнитуры виртуальной реальности PS VR2 к ПК. Как отмечает производитель, это позволит геймерам расширить свою игровую библиотеку «тысячами игр Steam VR», в том числе Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR и War Thunder.

Игрокам также понадобится кабель DisplayPort (продается отдельно), совместимый с DisplayPort 1.4 и компьютер, соответствующий минимальным системным требованиям. Для запуска игр необходимо подключить гарнитуру к ПК, а также скачать приложения PlayStation VR2 и SteamVR из Steam. Это позволит настроить шлем для работы с компьютером, задать игровую зону, а также приобретать игры и запускать их.

Минимальные системные требования для ПК:

ОС: Windows 10 64-bit/Windows 11 64-bit;

Процессор: Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 или новее);

ОЗУ: 8 Gb;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500XT (для лучшей производительности рекомендуется видеокарта от GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600XT);

DisplayPort: 1.4 (должен иметь стандартный выходной порт DisplayPort или Mini DisplayPort);

Bluetooth 4.0 или новее.

При игре на ПК будут недоступны некоторые ключевые функции PS VR2, которые работают на PS5: HDR, отслеживание движения глаз, адаптивные триггеры и тактильная обратная связь гарнитуры. Все остальные технологии поддерживаются.

Адаптер Sony PlayStation VR2 для ПК поступит в продажу 7 августа этого года. Аксессуар будет доступен по ориентировочной розничной цене 60 долларов или евро, в зависимости от региона.