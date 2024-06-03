Netflix объявил дату релиза мультсериала по Tomb Raider

Компания Netflix объявила дату выхода анимационного сериала Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Шоу выйдет на стриминговом сервисе 10 октября. Действие в мультфильме происходит после событий последней игровой трилогии про Лару Крофт.

В коротком тизере показали кадры, где главная героиня не только изучает гробницы, но еще прыгает с парашютом, катается на мотоцикле и много стреляет. Ее озвучивает Хейли Этвелл, известная по роли Пегги Картер в фильмах Marvel.

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В работе также находится сериал по Tomb Raider от Amazon. Сценаристом и одним из исполнительных продюсеров выступает Фиби Уоллер-Бридж (Phoebe Waller-Bridge), известная по работе над шоу «Дрянь» и «Убивая Еву». Кто исполнит главную роль Лары Крофт в сериале, пока неизвестно.