spot_img
4 июня, 2024
ДомойAVКинематографNetflix объявил дату релиза мультсериала по Tomb Raider

Netflix объявил дату релиза мультсериала по Tomb Raider

Tomb Raider

Компания Netflix объявила дату выхода анимационного сериала Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Шоу выйдет на стриминговом сервисе 10 октября. Действие в мультфильме происходит после событий последней игровой трилогии про Лару Крофт.

В коротком тизере показали кадры, где главная героиня не только изучает гробницы, но еще прыгает с парашютом, катается на мотоцикле и много стреляет. Ее озвучивает Хейли Этвелл, известная по роли Пегги Картер в фильмах Marvel.

В работе также находится сериал по Tomb Raider от Amazon. Сценаристом и одним из исполнительных продюсеров выступает Фиби Уоллер-Бридж (Phoebe Waller-Bridge), известная по работе над шоу «Дрянь» и «Убивая Еву». Кто исполнит главную роль Лары Крофт в сериале, пока неизвестно.

Предыдущая статья
Nvidia представила Project G-Assist — ИИ-помощника для геймеров
Следующая статья
Nvidia запустила новый стандарт SFF-Ready видеокарт для компактных ПК
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,040ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»