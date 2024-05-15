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15 мая, 2024
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Amazon выпустит сериал по Tomb Raider

Amazon Tomb Raider

Компания Amazon официально анонсировала создание сериала по мотивам серии приключенческих экшенов Tomb Raider. Релиз шоу состоится на стриминговом сервисе Prime Video, но ориентировочной даты пока нет.

Сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала Tomb Raider выступит Фиби Уоллер-Бридж (Phoebe Waller-Bridge), известная по работе над шоу «Дрянь» и «Убивая Еву». Кто исполнит главную роль Лары Крофт в сериале, пока неизвестно. Деталями сюжета в Amazon поделятся позже.

Участие в производстве сериала также примет студия Crystal Dynamics, разработчик игр серии Tomb Raider. Проект станет частью сделки между Crystal Dynamics и Amazon MGM Studios по выпуску сериалов и фильмов по франшизе Tomb Raider.

Глава Amazon MGM Studios Дженнифер Салки (Jennifer Salke) обещает «грандиозное путешествие по всему миру» и «захватывающие приключения, отдающие дань уважения наследию легендарного персонажа».

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