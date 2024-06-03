Nvidia представила Project G-Assist — ИИ-помощника для геймеров

В преддверии выставки Computex 2024 компания Nvidia представила ИИ-помощника Project G-Assist для геймеров. Впервые о нем стало известно еще в 2017 году. Проект обещает стать значительным прорывом в области применения ИИ в индустрии видеоигр.

Project G-Assist может анализировать происходящее на экране и понимать контекст, предложит победную тактику в игре, проанализирует ошибки геймера и поможет в сложных задачах. Игроки смогут получать мгновенные ответы на свои вопросы, например, о распределении очков характеристик или изготовлении предметов.

Кроме того, Project G-Assist может настроить игровую систему игрока для оптимальной производительности и эффективности. Он может изменять настройки в игре, подбирать подходящую частоту обновления экрана и даже применять разгон графического процессора. При этом ИИ-помощник способен снижать энергопотребление системы, сохраняя требуемую частоту кадров, за счет понижения напряжения на GPU. Производитель отмечает, что Project G-Assist способен мгновенно выполнять сложные настройки, которые обычно требуют долгих часов тестирования и подбора параметров. Это может сэкономить огромное количество времени и сделать игровой процесс более приятным.

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Наглядную демонстрацию виртуального помощника представители Nvidia провели на примере тайтла ARK: Survival Ascended, где геймеры могли задавать ИИ-ассистенту вопросы при помощи голоса или текста, а он, в свою очередь, давал ответы на разные игровые темы, например, как создать оружие в игре или победить противника.

В настоящее время Nvidia не предоставляет информацию, когда именно Project G-Assist станет доступен в играх.