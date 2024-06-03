Nvidia запустила новый стандарт SFF-Ready видеокарт для компактных ПК

В рамках презентации на выставке Computex 2024 компания Nvidia запустила программу SFF-Ready Enthusiast GeForce Card, в рамках которой будет сертифицировать видеокарты и корпуса для компактных ПК. В последние годы видеокарты постоянно увеличивались в размерах, что обусловлено ростом их производительности и мощности. Многие пользователи предпочитают ПК малого формфактора (Small Form-Factor, SFF), но вместить в них современные огромные видеокарты крайне сложно. Благодаря новому решению Nvidia потребителям будет гораздо проще понять, поместится ли их новый GPU в небольшой корпус ПК.

Ускорители и компьютерные корпуса, отвечающие требованиям Nvidia, получат отметку SFF-Ready, которую производитель сможет нанести как на само изделие, так и использовать в рекламе. Это должно упростить подбор комплектующих при планировании сборки. Сертификацию смогут пройти следующие видеокарты: не более 304 мм в длину, 151 мм в высоту и 50 мм (2,5 слота расширения) в толщину. Корпус ПК должен предлагать под установку видеокарты 2,5 слота расширения, а также 154,5 мм в ширину и 312 мм в длину. Указанные размеры для видеокарты максимальные, а для корпуса — минимальные.

Nvidia отмечает, что решения, использующие системы жидкостного охлаждения, не смогут обойти ограничения нового стандарта. В список уже включены видеокарты GeForce RTX 4070 и 4070 Ti в исполнении различных брендов, а также несколько версий GeForce RTX 4080. Самой мощной среди них считается Asus ProArt RTX 4080 Super. Список видеокарт и корпусов, которые соответствуют требованиям SFF-Ready, будет периодически обновляться на официальном сайте Nvidia.