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27 июня, 2024
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Представлена инновационная концепция тюрьмы будущего

тюрьмы

Тюрьма — это годы лишения свободы, в течение которых преступник должен осознать содеянное. Но не всегда пребывание за решеткой перевоспитывает человека. Мало того, что во время нахождения под стражей человек не приносит пользы обществу, так еще и тратятся средства из государственного бюджета на его содержание.

Немецкий ученый Хашем Аль-Гайли представил инновационную концепцию тюрьмы будущего, которая способна радикально изменить подход к исполнению наказаний, сократив сроки заключения до считанных минут, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование.

Хашем Аль-Гайли изложил идею проекта Cogniify, который предусматривает внедрение синтетических воспоминаний с использованием технологий искусственного интеллекта о преступлении в мозг заключенного. Эти воспоминания будут передаваться с точки зрения жертвы, что обеспечит долговременный терапевтический эффект.

Система будет включать устройство, похожее на шлем виртуальной реальности, которое будет отображать сцены преступления, созданные искусственным интеллектом. В сочетании с мозговым имплантатом, вызывающим чувства раскаяния и сожаления, система обеспечит глубокую эмоциональную проработку преступления.

Воспоминания будут генерироваться в реальном времени и адаптироваться под индивидуальные особенности и тяжесть преступления. Таким образом, реабилитация займет всего несколько минут, но субъективно для преступника она будет ощущаться как годы. По мнению ученого, заключенный сможет пережить события с точки зрения жертвы, что должно вызвать у него необходимые для переосмысления своих действий эмоции: сострадание и раскаяние. Замена длительных тюремных сроков на относительно краткие реабилитационные мероприятия позволит также существенно снизить затраты на содержание заключенных.

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