Motorola представила флагманские складные смартфоны Razr 50 и 50 Ultra

Компания Motorola представила в Китае новую серию складных смартфонов Razr 50. В линейку вошли базовая модель и Ultra-версия. Особенностями устройств стали увеличенные внешние экраны с расширенными возможностями по сравнению с прошлогодними моделями серии Razr 40. Кроме того, новинки получили улучшенную водозащиту и поддержку ИИ-функций. Обе модели выполнены в корпусе с алюминиевыми рамками.

Базовая версия Motorola Razr 50 оснащена 3,6-дюймовым внешним POLED-дисплеем, (в Razr 40 -1,5-дюймовый), разрешением 1056х1066 пикселей и частотой обновления 144 Hz. Внутренний POLED-дисплей имеет следующие характеристики: 6,9 дюйма, разрешение Full HD+, динамическая частота обновления 1-165 Hz, пиковая яркость 3000 нит и 120% DCI-P3.

В основе смартфона лежит процессор Dimensity 7300X. В основную камеру входят датчик на 50 Мп (OIS) и сверхширокоугольный объектив на 13 Мп (f/2.2, угол обзора 120 градусов). Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп (f/2.4). Емкость аккумулятора составляет 4200 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку на 30 Вт и беспроводную на 15 Вт.

Motorola Razr 50 Ultra оборудован 4-дюймовый внешним POLED-экраном (в Razr 40 — 3,6 дюйма) с разрешением 1272 × 1080 пикселей, динамической частотой обновления 1-165 Hz, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой формата HDR10+. Дисплей позволяет смотреть видео, использовать навигацию, а также его можно использовать при селфи. Внутренний дисплей имеет те же характеристики, что у базовой модели Razr 50.

Аппарат построен на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3. Основная камера двойная: главный датчик на 50 Мп (OIS) и телеобъектив 50 Мп с поддержкой 2-кратного оптический зума. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (f/2.4). Для обеих камер заявлена поддержка режима съемки видео в 4K при 60 кадрах в секунду.

Смартфон оснащен аккумулятором на 4000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также беспроводной зарядки на 15 Вт. Заявлена влагозащита IPX8 (впервые для устройств Razr). Его можно погружать под воду на глубину до 1,5 м, но всего до 10 сек.

В обеих моделях реализованы различные ИИ-функции, среди которых вызов с использованием ИИ, а также интеллектуальное распознавание экрана. Смартфоны работают под управлением Android 14 с фирменной оболочкой Moto MyUX.

Motorola Razr 50 предлагается в трех цветах корпуса: сером, бежевом и оранжевом. Все три варианта имеют заднюю крышку из искусственной кожи. Цены: 8/256 Gb — $509, 12/512 Gb — $551. Motorola Razr 50 Ultra доступен в зеленом, синем и бежевом цветах по цене $785 за версию на 12/256 Gb и $854 за 12/512 Gb. Все оттенки были разработаны в сотрудничестве с Институтом цвета Pantone. Смартфоны уже поступили в продажу в Китае.