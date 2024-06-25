Представлен смартфон среднего уровня Moto S50 Neo

Кроме складных смартфонов серии Razr 50 компания Motorola сегодня представила доступный смартфон Moto S50 Neo. Аппарат получил некоторые характеристики, которые обычно свойственные куда более дорогим устройствам.

Moto S50 Neo оборудован изогнутым по бокам 6,7-дюймовым POLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. В основе смартфона лежит процессор среднего уровня Snapdragon 6s Gen 3, объем оперативной памяти – 8 или 12 Gb, емкость накопителя — 256 или 512 Gb. Есть слот для карт microSD.

В состав основной камеры входят 50 Мп датчик (Sony IMX882, f/1.79, OIS) и 8 Мп сенсор для широкоугольной съемки (f/2.2, угол обзора 118 градусов). Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Для камер заявляется поддержка съемки видео в 1080p при 30 кадрах в секунду. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Смартфон работает под управлением Android 14 с оболочкой Moto MyUX.

Moto S50 Neo предлагается в трех цветах Pantone: сером, оливковом и синем. У последних двух вариантов задняя панель визуально и тактильно напоминает текстиль. Цены такие: 8/256 Gb — $192, 12/256 Gb — $220, 12/512 Gb — $261. Смартфон будет предлагаться с четырехлетней гарантией. Продажи устройства в Китае начнутся 28 июня. На международном рынке новинка ожидается под названием Moto G85.