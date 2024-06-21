«Лаборатория Касперского» предлагает решение для защиты от слежки через трекер-метки

«Лаборатория Касперского» обновила приложения для защиты мобильных устройств на Android и iOS. С новым обновлением Kaspersky для Android теперь уведомляет о следящих за пользователем Bluetooth-устройствах. И в версии для Android, и в версии для iOS теперь доступна функция оповещения об утечке личных данных пользователя из сторонних сервисов в привязке к номеру телефона.

Приложения можно найти в Google Play и App Store. Актуальные функции доступны начиная с версий 11.113 — для Android, и 2.82 — для iOS. Набор опций, предоставляемых пользователям, отличается в зависимости от операционной системы.

«Сегодня на мобильных устройствах по всему миру, в том числе в Азербайджане, мы находим киберугрозы различных типов. Это могут быть мобильные банковские троянцы, то есть вредоносные приложения, маскирующиеся под приложения популярных банков. Это также шпионское ПО, которое может незаметно отслеживать местоположение пользователя, перехватывать важную информацию. Недостаточная осведомленность и слабые меры защиты могут сделать пользователей уязвимыми перед этими угрозами. С новым обновлением приложение Kaspersky для Android поможет пользователям еще более эффективно распознавать потенциальную слежку, которая ведётся с использованием различных подброшенных цифровых устройств, трекер-меток», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Kaspersky для Android. Теперь приложение помогает бороться не только с цифровой слежкой с применением шпионских программ и сталкерского ПО, но и уведомляет пользователя о подброшенных Bluetooth-устройствах, в том числе беспроводных метках. Такие девайсы могут применяться недоброжелателями, чтобы наблюдать за перемещениями человека. Пользователь сможет видеть на экране приложения список подозрительных устройств, которые, например, длительное время находятся рядом и меняют местоположение вместе с ним, и при необходимости создавать список доверенных. Функция доступна в бесплатной версии приложения.

Kaspersky для iOS. В решении стала доступна функция защиты от сбора данных о пользователях, например информации об их активности трекинговыми системами в браузере. Эта опция интегрирована в Safari в виде расширения. К тому же благодаря приложению Kaspersky владельцы iOS-смартфонов теперь смогут блокировать рекламные баннеры в Safari, в том числе потенциально вредоносные.

Обновления в приложениях для обеих ОС — Android и iOS. Добавлена функция, которая позволяет пользователю отслеживать, не утекли ли его данные, например, личные сведения, адрес электронной почты и пароли от аккаунтов в сторонних сервисах, привязанных к его номеру телефона. Ранее такая опция была доступна в привязке к адресу электронной почты. Такой функционал поможет снизить киберриски за счёт современного уведомления, после которого пользователю стоит поменять пароль. В данный момент использовать эту и другие платные функции можно купив тарифный план Kaspersky Premium на сайте компании или в онлайн-магазинах. Однако в ближайшее время пользователи смогут оформить подписку на Kaspersky Premium прямо в приложениях для iOS и для Android.