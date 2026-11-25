Компания 1Password официально подтвердила инцидент информационной безопасности, произошедший в конце ноября 2026 года, в результате которого злоумышленники получили несанкционированный доступ к части клиентских данных, однако сами зашифрованные хранилища паролей остались в полной безопасности.

Атака началась с компрометации корпоративного аккаунта одного из сотрудников компании на платформе GitHub. Используя полученный доступ, хакер смог внедрить вредоносный код в серверные службы сервиса. Это позволило злоумышленнику выгрузить ограниченный массив данных, затрагивающий часть клиентской базы. После обнаружения бреши специалисты 1Password оперативно заблокировали доступ, устранили уязвимость и инициировали внутреннее расследование.

В руки злоумышленников попали исключительно несекретные метаданные: имена пользователей, их адреса электронной почты, идентификаторы аккаунтов, открытые ключи и некоторые технические токены. В компании особо подчеркнули, что критически важная информация не пострадала. Сами хранилища с паролями и документами, ключи шифрования, секретные ключи (Secret Keys) и коды восстановления аккаунтов остались недоступны для атакующих, так как архитектура сервиса исключает их хранение в открытом виде на серверах. Приложения для компьютеров, смартфонов и расширения для браузеров также не были затронуты.

Поскольку мастер-пароли и ключи шифрования не были скомпрометированы, пользователям не нужно экстренно менять пароли или пересоздавать свои учетные записи. Главная угроза после подобных утечек заключается в риске целевых фишинговых атак. Имея базу реальных имен и почтовых адресов, мошенники могут рассылать поддельные письма, SMS или совершать звонки от имени службы поддержки 1Password, пытаясь выманить мастер-пароль под предлогом «срочной проверки безопасности» или «восстановления доступа». Эксперты рекомендуют проявлять повышенную бдительность и помнить, что официальные представители сервиса никогда не запрашивают мастер-пароль или секретный ключ ни при каких обстоятельствах.