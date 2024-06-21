В Epic Games Store можно бесплатно получить головоломку Freshly Frosted

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз можно бесплатно забрать головоломку Freshly Frosted и набор для бесплатной игры Rumble Club. Акция будет действовать до 27 июня 19:00 по бакинскому времени.

В Freshly Frosted игроки возьмут под управление конвейеры, которые нужно размещать в правильном порядке, чтобы печь разноцветные пончики. В сервисе Steam игра получила 98% положительных отзывов.

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Для многопользовательской королевской битвы Rumble Club предлагается набор, в который входит эксклюзивная эмоция We Gaming, 1000 монет и 200 кристаллов.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст приключение Sunless Skies: Sovereign Edition.