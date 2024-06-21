Планшет Lenovo Tab Plus получил восемь динамиков с настройкой от JBL

Компания Lenovo представила на международном рынке новый недорогой планшет Tab Plus. Главной особенностью устройства стала сертифицированная звуковая система JBL из четырех высокочастотных и четырех низкочастотных динамиков с итоговой выходной мощностью 26 Вт. По заверению компании, максимальная мощность звука сравнима с колонкой JBL Flip 6. Есть также поддержка объемного звучания Dolby Atmos. Кроме того, планшет можно использовать в качестве Bluetooth-колонки, транслируя звук с других устройств.

Lenovo Tab Plus оснащен 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000х1200 пикселей, частотой обновления 90 Hz и яркостью 400 нит. В основе планшета лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, работающий в паре с 8 Gb оперативной памяти и накопителем на 256 Gb (можно дополнить картой памяти microSD)

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Есть две камеры: основная 8 Мп (автофокус) и фронтальная 8 Мп (фиксированный фокус), поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C 2.0 и 3,5 мм аудиоразъем. Габариты устройства составляют 268,3 x 174,25 x 7,77 мм, вес – 650 гр. Планшет работает под управлением Android 14 и будет получать обновления ОС в течение двух лет.

Режим ожидания переводит Tab Plus в режим цифровой фоторамки. Он также активируется автоматически, при использовании встроенной подставки и размещении планшета горизонтально.

Lenovo Tab Plus уже поступил в продажу по цене 290 долларов в США и 279 евро в некоторых регионах ЕС.