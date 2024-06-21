spot_img
22 июня, 2024
ДомойТехнологииПланшетыПланшет Lenovo Tab Plus получил восемь динамиков с настройкой от JBL

Планшет Lenovo Tab Plus получил восемь динамиков с настройкой от JBL

Lenovo Tab Plus

Компания Lenovo представила на международном рынке новый недорогой планшет Tab Plus. Главной особенностью устройства стала сертифицированная звуковая система JBL из четырех высокочастотных и четырех низкочастотных динамиков с итоговой выходной мощностью 26 Вт. По заверению компании, максимальная мощность звука сравнима с колонкой JBL Flip 6. Есть также поддержка объемного звучания Dolby Atmos. Кроме того, планшет можно использовать в качестве Bluetooth-колонки, транслируя звук с других устройств.

Lenovo Tab Plus

Lenovo Tab Plus оснащен 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000х1200 пикселей, частотой обновления 90 Hz и яркостью 400 нит. В основе планшета лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, работающий в паре с 8 Gb оперативной памяти и накопителем на 256 Gb (можно дополнить картой памяти microSD)

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Есть две камеры: основная 8 Мп (автофокус) и фронтальная 8 Мп (фиксированный фокус), поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C 2.0 и 3,5 мм аудиоразъем. Габариты устройства составляют 268,3 x 174,25 x 7,77 мм, вес – 650 гр. Планшет работает под управлением Android 14 и будет получать обновления ОС в течение двух лет.

Режим ожидания переводит Tab Plus в режим цифровой фоторамки. Он также активируется автоматически, при использовании встроенной подставки и размещении планшета горизонтально.

Lenovo Tab Plus уже поступил в продажу по цене 290 долларов в США и 279 евро в некоторых регионах ЕС.

Предыдущая статья
Физическая и кибербезопасность в одном решении: Интегрированная система проверки подлинности личности
Следующая статья
«Лаборатория Касперского» предлагает решение для защиты от слежки через трекер-метки
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,036ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.