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28 июня, 2024
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Исследование: пользователи Steam потратили около $19 млрд. на игры, которые никогда не запускали

Steam

Журналисты PCGamesn провели интересное исследование и подсчитали, сколько денег пользователи Steam тратят на игры, которые в итоге никогда не запускают.

Для подсчетов использовались данные базы SteamIDFinder. Однако журналисты столкнулись с проблемой того, что лишь 10% аккаунтов Steam являются публичными. Речь идет о 73 млн. учетных записях. В результате исследования выяснилось, что владельцы публичных аккаунтов потратили $1,9 млрд. на видеоигры, в которых не провели ни минуты. Журналисты умножили это число на 10, чтобы приблизить результат к реальной статистике. Таким образом, пользователи Steam могли потратить на невостребованные игры $19 млрд. Это больше, чем ВВП Албании ($18,9 млрд), Монголии ($17,1 млрд), Молдовы ($14,5 млрд), Кыргызстана ($11,5 млрд) или Таджикистана ($10,5 млрд).

Если учесть, что в Steam зарегистрировано около 730 млн. пользователей, то в среднем геймер тратит около $26 на покупку игр, в которые даже не заходит. В PCGamesn пришли к выводу, что это связано с частыми распродажами в Steam. Скидки мотивируют пользователей на покупку тайтлов, которые не представляли бы интереса по полной стоимости.

При этом статистика не учитывает специфику регионального ценообразования, скидочную политику площадки, неактивные аккаунты или игроков, играющих только в бесплатные проекты.

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