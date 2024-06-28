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28 июня, 2024
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Google Translate получит поддержку 110 новых языков

Google Translate

Компания Google сообщила о выпуске большого обновления для сервиса Google Translate (Google Переводчик). Служба получит поддержку 110 новых языков.

Языковая база сервиса расширилась почти вдвое. До настоящего времени Google Translate работал со 133 языками, поэтому разработчики назвали обновление «самым значительным за всю историю сервиса».

Отмечается, что для расширения разнообразия поддерживаемых языков использовалась большая языковая модель PaLM 2 от Google. Особенно хорошо ИИ справился с близкими друг к другу языками, например, с «близкими к хинди, такими как авадхи и марвади, а также французскими креольскими языками, такими как сейшельский креольский и маврикийский креольский».

На большинстве из новых языков говорят по меньше мере миллион человек, а в некоторых случаях речь идет о сотнях миллионов, отмечают в компании.

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