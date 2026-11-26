Компания Sony назвала игры, которые подписчики стандартного тарифа PS Plus получат в декабре. В подборку вошло три тайтла.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (PS4, PS5) — сборник из двух обновленных версий симуляторов скейтбординга от издательства Activision и разработчиков из Iron Galaxy Studios. В переиздание вошел дополнительный контент, а также была усовершенствована графика.

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, PS5) — ролевой аниме-файтинг от Bandai Namco, основанный на популярной японской франшизе.

Amnesia: The Bunker (PS4) — survival-хоррор от первого лица от шведской студии Frictional Games (Soma).

Все игры пользователи могут добавить в свою библиотеку 1 декабря. До 31 ноября можно активировать ноябрьские игры: зомби-боевик Dead Island 2 (PS4, PS5), сборник Tomb Raider IV-VI Remastered (PS4, PS5) и карточный роглайт Monster Train 2 (PS5).