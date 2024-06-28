Xiaomi выпустила детские smart-часы с ИИ-функциями

Компания Xiaomi расширила линейку детских smart-часов Mitu Kids Watch 7 новой моделью. Mitu Kids Watch 7A оборудованы 1,4-дюймовым ЖК-экраном, камерой 2 Мп и LTE-модемом. Аккумулятор емкостью 950 мАч, как уверяет производитель, в сочетании с ИИ-алгоритмами оптимизации энергопотребления обеспечивает устройству хорошую автономность.

9-ступенчатая система позиционирования на базе ИИ обеспечивает точное определение местоположения даже в помещении. Родители смогут наблюдать за местоположением ребенка в режиме реального времени и получать уведомления, если он покинул разрешенную ими локацию или находится в каком-то месте слишком долго. Часы сохраняют детальную историю перемещений за последние 90 дней.

Есть различные тренировки с поощрениями за ведение активного образа жизни, а также поддержка голосового помощника XiaoAI и сервиса Alipay для совершения платежей. Корпус часов защищен от воды и выдерживает погружение на глубину до 20 м.

Xiaomi Mitu Kids Watch 7A в синем, зеленом и розовом цветах корпуса поступят в продажу в Китае 1 июля. Цена составит $48.