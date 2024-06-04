AMD анонсировала чипсеты X870 и X870E, а также пообещала поддержку Socket AM5 до 2027 года

Компания AMD на выставке Computex 2024, вместе с настольными процессорами Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5, анонсировала два чипсета для материнских плат новой 800-й серии — X870 и X870E.

Они будут совместимы не только с Ryzen 9000, но и с предыдущими Ryzen 7000 и Ryzen 8000. AMD обещает поддержку USB 4.0, PCIe Gen5 и NVMe на всех платах с X870E и X870. Также материнские платы будут обладать поддержкой Wi-Fi 7. Кроме того, платы на новых чипсетах предложат поддержку более быстрых профилей разгона ОЗУ AMD EXPO со скоростью до 8000 МТ/с.

Вместе с тем AMD сообщила, что до сих пор поддерживает платформу AM4 (вышедшую в 2016 году), а поддержка AM5 будет актуальна как минимум до 2027 года.