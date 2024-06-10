Apple представила iOS 18

На конференции разработчиков WWDC 2024 компания Apple представила новую операционную систему iOS 18 для iPhone.

Список главных нововведений:

Иконки приложений теперь можно свободно перемещать по рабочему столу, как это давно реализовано на Android. При этом фиксированная сетка останется, чтобы предотвратить наложения объектов;

Иконки поддерживают темный режим, кроме того, пользователи могут окрашивать их в собственный цвет;

Появилась возможность выбирать приложения на экране блокировки для быстрого доступа;

Центр управления переработан и получил широкие возможности кастомизации, появилась новая галерея. Разработчики теперь могут предоставлять инструменты из своих приложений в Центре управления;

Появились скрытые приложения с доступом через Touch ID или Face ID;

В iMessage пользователи могут реагировать любыми смайликами. Появилась возможность форматирования текста, ставить сообщения на таймер и отправлять их через спутники (только для США). Сообщения теперь поддерживают современный стандарт RCS;

Благодаря игровому режиму сворачиваются ненужные фоновые процессы и все ресурсы направляются на гейминг, вместе с чем снижается задержка подключенного контроллера и беспроводных наушников;

С помощью функции Tap to Cash можно быстро переводить деньги пользователю — достаточно поднести к его iPhone свой;

Новая Галерея с лентой снимков, «умными» коллекциями и множеством фильтров.

Первая бета-версия iOS 18 для разработчиков доступна уже сегодня, публичная бета-версия появится позже. Официальный релиз для всех пользователей состоится осенью.