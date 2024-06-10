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11 июня, 2024
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Asus представил монитор ZenScreen Smart MS27UC с Google TV

Asus ZenScreen Smart MS27UC

Компания Asus представила 27-дюймовый 4K-монитор ZenScreen Smart MS27UC. Это первый монитор компании с поддержкой Google TV.

Asus ZenScreen Smart MS27UC

Разрешение IPS-панели составляет 2840×2160 пикселей. Есть встроенные динамики Harman Kardon мощностью 5 Вт и 3,5-мм аудиовыход. Набор портов включает: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB Type-C (PD 9 Вт) и два USB Type-A. Для беспроводного подключения имеется Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Miracast.

На тыльной части размещен отсек для клавиатуры и мышки. Работает монитор на базе Android 11. Есть приложение Multi-Platform Live Streaming app для проведения одновременной трансляции на YouTube, Facebook, Twitch и других сервисах.

В комплекте идет пульт со встроенным микрофоном для управления Google TV. Цена дата выхода Asus ZenScreen Smart MS27UC пока не объявлена.

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