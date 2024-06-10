iPadOS 18 — обновленный дизайн и приложение «Калькулятор»

Компания Apple на WWDC 2024 компания Apple представила iPadOS 18 для планшетных компьютеров. Новая версия операционной системы получила многие нововведения из iOS 18.

Впервые на iPad появится фирменное приложение «Калькулятор» с примерно тем же интерфейсом, что и на iPhone. Приложение полностью адаптировано под большой экран и поддерживает Apple Pencil. С помощью функции Math Note можно решать небольшие математические и физические задачи. При изменении входных данных будет меняться и результат.

Основные новые функции:

Обновленный главный экран;

Переработанный Центр управления;

Обновленное приложение «Фото»;

Приложение «Заметки» с расширенной поддержкой Apple Pencil. Система распознает ошибки в словах, введенных при помощи стилуса, и позволяет их исправить;

Игровой режим как в iOS 18;

Обновленный дизайн некоторых стандартных приложений.

Бета-версия iPadOS 18 выйдет в июле, а стабильный релиз запланирован на осень.