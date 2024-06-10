spot_img
11 июня, 2024
ДомойSoftwareОперационные системыiPadOS 18 - обновленный дизайн и приложение «Калькулятор»

iPadOS 18 — обновленный дизайн и приложение «Калькулятор»

iPadOS 18

Компания Apple на WWDC 2024 компания Apple представила iPadOS 18 для планшетных компьютеров. Новая версия операционной системы получила многие нововведения из iOS 18.

iPadOS 18

Впервые на iPad появится фирменное приложение «Калькулятор» с примерно тем же интерфейсом, что и на iPhone. Приложение полностью адаптировано под большой экран и поддерживает Apple Pencil. С помощью функции Math Note можно решать небольшие математические и физические задачи. При изменении входных данных будет меняться и результат.

Основные новые функции:

  • Обновленный главный экран;
  • Переработанный Центр управления;
  • Обновленное приложение «Фото»;
  • Приложение «Заметки» с расширенной поддержкой Apple Pencil. Система распознает ошибки в словах, введенных при помощи стилуса, и позволяет их исправить;
  • Игровой режим как в iOS 18;
  • Обновленный дизайн некоторых стандартных приложений.

Бета-версия iPadOS 18 выйдет в июле, а стабильный релиз запланирован на осень.

Предыдущая статья
Apple представила iOS 18
Следующая статья
В watchOS 11 появились тренировочная нагрузка, новое приложение Vitals и другие новшества
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,038ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.