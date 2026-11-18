Джефф Кили (Geoff Keighley), продюсер и ведущий The Game Awards, объявил номинантов на ежегодную премию The Game Awards 2026. Все желающие уже могут проголосовать на официальном сайте мероприятия — выбор игроков будет учтен в голосовании жюри.
Лидером по количеству номинаций в 2026 году стала GTA VI — она претендует на 8 наград. Это стало уникальным случаем, когда игра еще не вышла и не получила оценок от критиков. Control Resonant и Resident Evil Requiem поборются за 6 призов каждая, а экшен Phantom Blade Zero – за 5 наград.
Среди издателей лидерами по номинациям стали Nintendo (12), Capcom (11), Annapurna и PlayStation (по 9).
Игра года
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Лучшая работа геймдиректора
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
Лучший нарратив
- Resident Evil Requiem
- The Blood of Dawnwalker
- 007: First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
Лучшая работа арт-директора
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Mouse: P.I. For Hire
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Лучший саундтрек и музыка
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto VI
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Лучший аудиодизайн
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- Star Wars: Galactic Racer
Лучший экшен
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War: E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Saros
Лучший приключенческий экшен
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Лучшая RPG
- Final Fantasy Resonance
- Fire Emblem Fortune’s Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky 2nd Chapter
Лучшая поддержка игры
- Arc Raiders
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- No Man’s Sky
- «Ведьмак 3: Дикая охота»
Лучший файтинг
- 2XKO
- Avatar Legends: The Fighting Game
- Invincible VS
- Marvel Tōkon: Fighting Souls
- My Hero Academia: All’s Justice
Лучшая семейная игра
- Big Walk
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokémon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
Лучшая стратегия или симулятор
- Mewgenics
- Planet Zoo 2
- Pokémon Pokopia
- Slay the Spire 2
- Star Wars Zero Company
Лучшая спортивная или гоночная игра
- EA Sports FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars: Galactic Racer
Лучшая мобильная игра
- Arknights: Endfield
- Monster Hunter Outlanders
- Neverness to Everness
- Pokémon Champions
- Where Winds Meet
Лучшая актерская игра
- Анджела Эштон (Грейс Эшкрофт из Resident Evil Requiem)
- Лиам Макинтайр (Росомаха из Marvel’s Wolverine)
- Манни Л. Перес (Лусия Каминос из GTA VI)
- Патрик Гибсон (Джеймс Бонд из 007 First Light)
- Рахул Коли (Арджун Деврадж из Saros)
Лучшая адаптация видеоигры
- Cyberpunk Edgerunners 2
- «Фоллаут»
- «Мортал Комбат 2»
- «Супер Марио: Галактическое кино»
- «Обитель зла»
Лучший мультиплеер
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Marathon
- Mecca Chameleon
- Orbitals
Лучшая инди-игра
- Big Walk
- Cairn
- Denshattack!
- Mewgenics
- Mina the Hollower
Лучшая дебютная инди-игра
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- Replaced
- Silver Pines
Инновации в доступности
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War: E-Day
- Marvel’s Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
Номинация Games for Impact (игры, затрагивающие социальные проблемы)
- Big Walk
- Cairn
- Forever Ago
- Life is Strange: Reunion
- lily’s world XD
- Mixtape
Лучшая поддержка сообщества
- Crimson Desert
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
- «Ведьмак 3: Дикая охота»
- Warframe
Самая ожидаемая игра
- Fable
- Final Fantasy VII Revelation
- God of War Laufey
- Resident Evil Veronica
- «Ведьмак 4»
Лучший создатель контента
- CDawg
- Cellbit
- iShowSpeed
- LilSimsie
- OhnePixel
Лучшая киберспортивная игра
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Лучший киберспортсмен
- Chovy — Gen.G
- Donk — Team Spirit
- Erde — LOUD
- Yatoro — Team Spirit
- ZywOo — Team Vitality
Лучшая киберспортивная команда
- G — League of Legends
- LOUD — Valorant
- Team Falcons — Counter-Strike 2
- Team Falcons — Rocket League
- Team Spirit — DOTA 2
- Team Vitality — Counter-Strike 2
Лучший мод
- Dream of Silence: Revamped
- Create Aeronautics
- Nopixel V
- Star Wars: Droid Tycoon
- TTK Testing
Лучшая VR/AR-игра
- Forefront
- Into the Radius 2
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
- Thief VR: Legacy of Shadow
Церемония вручения наград The Game Awards 2026 пройдет в ночь на 11 декабря.