Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Shadows

Компания Ubisoft показала дебютный кинематографический трейлер Assassin’s Creed Shadows. Действие игры развернется в феодальной Японии. Игроки смогут исследовать открытый мир с городами-замками, портами, святилищами и провинциями, разоренными войной.

Главными героями Assassin’s Creed Shadows выступят синоби-ассасин Наоэ и легендарный самурай Ясукэ. Игроки смогут освоить оба стиля игры протагонистов, которые дополнят друг друга. Наоэ прекрасно скрывается от врагов и умело застает их врасплох, а Ясукэ побеждает противников точными и могучими ударами. У каждого героя свои навыки, снаряжение и прогресс.

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В Assassin’s Creed Shadows игроки смогут исследовать мир, собирать сведения и создавать собственную сеть лазутчиков, которые помогут выслеживать следующую цель. Кроме того, у игроков будет возможность вербовать союзников с уникальными способностями, которые помогут при выполнении заданий. Можно обустроить убежище для своего союза синоби, в котором можно создавать снаряжение, обучать союзников и взаимодействовать с сюжетными персонажами. В игре будет динамическое окружение, смена сезонов и непредсказуемая погода.

Цены на Assassin’s Creed Shadows:

Стандартное издание — $70;

Gold Edition — $110 (сезонный пропуск и ранний доступ на 3 дня за предзаказ);

Ultimate Edition — $130 (сезонный пропуск, ранний доступ, 5 очков навыков, косметические наборы, эксклюзивный фильтр для фоторежима).

Страница игры уже доступна в цифровых магазинах Ubisoft Store, Epic Games Store, Microsoft Store и PS Store, где открылись предварительные заказы. Релиз экшена состоится 15 ноября 2024 года.