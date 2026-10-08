Microsoft превратил поиск Windows 11 в панель управления системой с помощью текстовых команд

Компания Microsoft представила обновленную версию встроенного поиска в Windows 11, которая превращает привычный поисковый инструмент в полноценный центр управления операционной системой. Главное изменение заключается в том, что пользователи теперь могут не только находить локальные файлы и приложения, но и выполнять сложные системные действия, полностью минуя меню настроек.

Новая версия Windows Search получила глубокую интеграцию быстрых текстовых команд: прямо в поисковой строке можно написать «включить темный режим», «активировать ночной свет» или «включить Bluetooth». Система мгновенно распознает запрос и применяет изменения. Точно так же поддерживаются и другие повседневные команды, вроде точечной регулировки яркости экрана или моментального отключения звука.

Нововведение также существенно упрощает повседневную многозадачность и управление рабочим пространством. В качестве демонстрации Microsoft показал команды для автоматического размещения окон на экране по сетке (Snap Layouts) или быстрого сворачивания всех открытых программ одной фразой. Разработчики планируют постоянно расширять набор доступных действий, превращая строку поиска в текстовую консоль управления. При этом традиционная функция поиска по файлам никуда не исчезла, а стала работать значительно качественнее. Обновленный Windows Search полностью перенесли на современный графический фреймворк WinUI 3. По словам представителей компании, это не только визуально освежило интерфейс, но и сделало поиск кратно быстрее, а также снизило нагрузку на системные ресурсы компьютера.

Сам интерфейс поиска претерпел радикальные изменения: Microsoft полностью отказался от громоздкой структуры с огромной областью предварительного просмотра справа. Ей на смену пришел единый, лаконичный и строго упорядоченный список результатов, который гораздо проще воспринимать и пролистывать. Заметно поумнели и внутренние алгоритмы обработки поисковых запросов: теперь система без труда понимает естественный язык, легко распознает случайные опечатки и учитывает контекстуальные синонимы, точнее угадывая намерение пользователя.

Важным шагом в эволюции системы стала глубокая интеграция функций искусственного интеллекта Microsoft Copilot прямо в поисковое окно. Теперь вызвать умного ассистента, задать ему вопрос или сгенерировать текст можно прямо из интерфейса Windows Search — ответы отображаются в этом же окне, избавляя от необходимости запускать отдельное приложение или браузер. До конца текущего года компания планирует добавить встроенные предварительные просмотры документов и фотографий, детальные метаданные файлов и расширенные превью веб-страниц. Кроме того, благодаря связке со смартфоном через приложение Phone Link, прямо из поиска Windows можно будет удаленно совершать мобильные действия, например, мгновенно отправлять текстовые сообщения.

На данный момент обновленный Windows Search доступен для тестирования участникам программы Windows Insider. Чтобы обеспечить максимальную точность распознавания команд на первом этапе глобального развертывания, система временно поддерживает взаимодействие только на английском языке, однако в последующих сборках географию и языковой пакет планируется существенно расширить.