В Epic Games Store можно бесплатно получить ролевую стратегию Circus Electrique

Epic Games Store бесплатно отдает пошаговую тактическую RPG Circus Electrique, а также набор для Firestone Idle RPG с бесплатной валютой и предметами. Раздача продлится до 16 мая 19:00 по бакинскому времени.

Circus Electrique — это отчасти сюжетная ролевая игра, отчасти боевая тактика, отчасти симулятор управления цирком. Обычные жители Лондона ни с того ни с сего превратились в безжалостных убийц, и лишь талантливым цирковым артистам под силу остановить это сумасшествие. В Steam у игры 73% положительных отзывов.

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В набор для Firestone Idle RPG входят 200 самоцветов, 10 обычных сундуков, 5 необычных сундуков, 10 деревянных и 5 железных сундуков, 360 единиц странной пыли, 50 свитков, два аватара, 35 игровых токенов и 5 престижных токенов, а также два особых скина.

На следующей неделе Epic Games Store будет бесплатно отдавать некую «тайную игру».