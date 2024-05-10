spot_img
10 мая, 2024
ДомойSoftwareИгрыВ Epic Games Store можно бесплатно получить ролевую стратегию Circus Electrique

В Epic Games Store можно бесплатно получить ролевую стратегию Circus Electrique

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает пошаговую тактическую RPG Circus Electrique, а также набор для Firestone Idle RPG с бесплатной валютой и предметами. Раздача продлится до 16 мая 19:00 по бакинскому времени.

Circus Electrique — это отчасти сюжетная ролевая игра, отчасти боевая тактика, отчасти симулятор управления цирком. Обычные жители Лондона ни с того ни с сего превратились в безжалостных убийц, и лишь талантливым цирковым артистам под силу остановить это сумасшествие. В Steam у игры 73% положительных отзывов.

В набор для Firestone Idle RPG входят 200 самоцветов, 10 обычных сундуков, 5 необычных сундуков, 10 деревянных и 5 железных сундуков, 360 единиц странной пыли, 50 свитков, два аватара, 35 игровых токенов и 5 престижных токенов, а также два особых скина.

На следующей неделе Epic Games Store будет бесплатно отдавать некую «тайную игру».

Предыдущая статья
Alıcılar yeni iPhone-larda qənaət etmirlər
Следующая статья
Intel заказал всю партию передовых литографических машин от ASML на 2024 год
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,051ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»