В Epic Games Store бесплатно отдают ролевую игру Dragon Age: Inquisition

В Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. На этот раз можно бесплатно получить ролевую игру Dragon Age: Inquisition. Акция продлится до 23 мая 19:00 по бакинскому времени.

Игрокам отдают версию Game of the Year Edition, с базовой игрой идет весь дополнительный комплект, включая три DLC — Jaws of Hakkon, The Descent и Trespasser. В Steam у игры более 13 000 отзывов, положительных — 75%.



Dragon Age: Inquisition — третья и пока что последняя часть серии RPG на сегодняшнее время. Сюжет игры разворачивается вокруг возрождения Инквизиции ради противостояния новой угрозе.

На следующей неделе пользователей Epic Games Store опять ждет некая «тайная игра».