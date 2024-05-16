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17 мая, 2024
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Meizu Live Ai: TWS-наушники с поддержкой ИИ-функций

Meizu Live Ai

Вместе со смартфоном 21 Note компания Meizu представила новые беспроводные наушники под названием Live Ai. По словам производителя, новинка стала воплощением 20-летнего опыта работы со звуком. Meizu Live Ai получили поддержку технологий искусственного интеллекта, помогающие повысить качество звука и эффективность шумоподавления.

Главной особенностью наушников стал чип шумоподавления Sony SXD3784 с заявленной эффективностью 49 дБ на полосе 4000 Hz. ИИ также отвечает за шумоподавление, регулируя его интенсивность в зависимости от окружающих условий.

Внутри каждого наушника имеются по два динамика: 11-мм низкочастотный и 5 мм дополнительный. Алгоритм искусственного интеллекта анализирует воспроизводимую музыку и другой контент в режиме реального времени, соответствующим образом настраивая звучание. Есть поддержка Hi-Res Audio и кодека LHDC. Подключение осуществляется по Bluetooth 5.3.

По заверениям производителя, заряда самих наушников хватает до 7 часов прослушивания музыки, а с учетом подзарядки от кейса автономность достигает 29 часов.

Meizu Live AI уже доступны в Китае по цене $83. Наушники предлагаются только в белом цвете.

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