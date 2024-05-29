В браузере Opera появятся ИИ-модели Google Gemini

В мае прошлого года компания Opera представила Aria, новую систему искусственного интеллекта для браузера. Система основана на собственной инфраструктуре Composer, которая использует возможности OpenAI GPT. Aria доступна как в десктопном браузере Opera One, так и в мобильных версиях. Теперь сообщается, что разработчики Opera заключили партнерство с компанией Google, в рамках которого большие языковые модели Gemini будут интегрированы в Aria.

Opera отмечает, что Composer можно использовать для связи Aria с другими моделями искусственного интеллекта, что позволяет ИИ-помощнику расширить свои возможности. При этом пользователю не надо выбирать конкретную модель вручную. Система сама проанализирует запрос и отправит его подходящей нейросети.

Интеграция Gemini в браузер компании позволит «предоставлять пользователям самую актуальную информацию». На данное время, пользователи, которые имеют доступ к браузеру Opera One Developer сейчас могут бесплатно испытать новую функцию генерации изображений по текстовому описанию, которая построена на основе языковой модели Google Imagen 2. Кроме того, Aria воспроизводит в разговорном стиле ответы на текстовые запросы с помощью модели Google «текст в аудио», что обеспечивает более интерактивный и доступный опыт. После завершения тестирования новые функции станут общедоступными.