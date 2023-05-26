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26 мая, 2023
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Представлена Opera Aria – новая ИИ-система для браузера

Opera Aria

Компания Opera представила Aria, новую систему искусственного интеллекта для браузера. Система основана на собственной инфраструктуре Composer, которая использует возможности OpenAI GPT. Opera заявляет, что Composer можно использовать для связи Aria с другими моделями искусственного интеллекта, что позволит ей расширить свои возможности в будущем.

Функция по умолчанию отображается на боковой панели Opera слева. После клика на иконку Aria, откроется окно, где можно взаимодействовать с чат-ботом, подобно Bing Chat, Google Bard или ChatGPT. Opera Aria можно использовать для поиска информации в сети, генерации текста или кода, получения различных ответов. В отличие от стандартной версии ChatGPT, новая система может отображать результаты из интернета в реальном времени. Как отмечают разработчики, Opera Aria «знает всю базу данных поддержки Opera» и может ответить на любые вопросы о продуктах или сервисах Opera.

Доступ к Aria можно получить бесплатно в новом десктопном браузере Opera One (версия для разработчиков с ранним доступом), а также в бета-версии мобильного Opera для Android. При этом необходимо авторизоваться в своей учетной записи Opera.

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