10 главных метавселенных для игр, заработка и творчества

Как и термин «киберпространство», придуманный писателем-фантастом Уильямом Гибсоном, термин «метавселенная» имеет литературные корни. Впервые это слово появилось в 1992 году в романе Нила Стивенсона «Лавина». Там метавселенная генерировалась компьютером, а потом загружалась в очки и наушники жителей. В реальной жизни метавселенные появились в 2021 году, когда набрали обороты проекты на блокчейне, криптовалюты, невзаимозаменяемые токены, децентрализация и прочие элементы Web 3.0. Именно тогда и появился первый рейтинг метавселенных, куда вошли Decentraland и Sandbox, а также стали проводиться онлайн-концерты реальных исполнителей, например, в игре Fortnite. Сейчас метавселенная — это виртуальное пространство, в котором люди только начинают взаимодействовать друг с другом посредством аватаров, используя для этого различные технологические приспособления, но ожидается, что уже к 2030 году метавселенные будут приносить своим создателям около триллиона долларов, а количество активных пользователей метавселенных в обозримом будущем достигнет миллиарда человек.

Метавселенные дают новые цифровые перспективы для бизнеса, именно поэтому многие бренды, даже далекие от интернета, скупают различные активы и токены, связанные с метавселенными. Именно метавселенные в ближайшем будущем станут драйвером перехода пользователей с Web 2.0, предполагающего мобильный интернет и облачные технологии, на Web 3.0, способствуя децентрализации блокчейн-экономики. Это значит, что рынок развлечений изменится до неузнаваемости, а вместо нынешних лидеров там будут фигурировать новые имена. Причем изменения, по оценкам аналитиков, начнутся уже в этом году.

4 вида метавселенных

Существует четыре основных типа метавселенной: игровые, социальные, открытые и корпоративные. Каждый из этих типов имеет свои особенности, преимущества и ограничения.

Игровые метавселенные

Игровые метавселенные — это виртуальные миры, предназначенные, в первую очередь, для игр и развлечений. Они предлагают игрокам возможность погрузиться в виртуальный мир, где они могут взаимодействовать с другими игроками, выполнять квесты и исследовать новые миры. Примеры таких игровых миров включают Roblox и Second Life. Игровые метавселенные становятся все более популярными, однако их часто критикуют за то, что они слишком сосредоточены на монетизации и поощряют аддиктивное поведение.

Социальные метавселенные

Социальные метавселенные — это виртуальные миры, предназначенные, в первую очередь, для социального взаимодействия. Они обеспечивают цифровое пространство, где люди могут общаться друг с другом, формировать отношения и участвовать в содержательных беседах. VRChat и Rec Room — примеры популярных социальных метавселенных. Как и многие другие, они могут создать чувство общности и сблизить людей, особенно в мире, где физическое дистанцирование становится все более распространенным явлением. Однако они также вызывают озабоченность по поводу конфиденциальности и безопасности.

Открытые метавселенные

Открытые метавселенные — это виртуальные миры, которые децентрализованы и принадлежат их пользователям. Они предлагают пользователям больший контроль над своим опытом, позволяя создавать собственный контент, среды и сообщества. Примеры открытых метавселенных включают Decentraland и The Sandbox. Открытые метавселенные могут способствовать большему творчеству и сотрудничеству, а также более справедливому распределению богатства и ресурсов. Однако они также требуют от пользователей определенного уровня технических знаний и могут быть трудными для навигации.

Корпоративные метавселенные

Корпоративные метавселенные — это виртуальные миры, предназначенные для делового и профессионального использования. Они предлагают компаниям возможность общаться с клиентами и сотрудниками более захватывающим и увлекательным способом, а также экспериментировать с новыми продуктами и услугами. Примеры корпоративных метавселенных включают AltSpaceVR и MootUp. Корпоративные метавселенные могут повысить производительность и эффективность, а также сократить расходы, связанные с поездками и физическим пространством.

Возможно ли их объединить? Безусловно! И в ближайшем будущем метавселенная вполне может стать правопреемником нынешнего интернета, заменив все существующие социальные сети и создав новое пространство для жизнедеятельности человека. Но это в будущем, а пока мы познакомим вас с основными метавселенными, представленными в Сети.

Самые популярные метавселенные

Decentraland

Самая масштабная и густонаселенная метавселенная

Монета: MANA.

Экономика: земельные участки предлагаются на открытом рынке по цене от 13,5 тысячи до 1,5 млрд. долларов. Продаются не только виртуальные предметы, но и объекты интеллектуальной собственности.

Decentraland открылась для пользователей в начале 2020 года. Неудивительно, что на данный момент это самая густонаселенная метавселенная. На сайте проекта расписание предстоящих мероприятий на ближайший месяц занимает с десяток экранов. Здесь проходят презентации и конференции, концерты и клубные вечеринки, выставки и перформансы, сеансы групповой медитации и психотерапии. Вселенная Decentraland поделена примерно на 100 тысяч земельных участков, так называемых парселей или NFT-контракт. Земля продается на аукционах за» криптовалюту MANA или Ethereum, а при каждой первичной продаже монеты, потраченные на участок, уничтожаются. В Decentraland сформировались тематические кварталы: Fashion District с бутиками модных брендов, University, где можно послушать лекции и онлайн-курсы, и даже район «красных фонарей». У каждой территории есть собственные органы местного самоуправления, с которыми цифровые предприниматели обсуждают свои творческие и бизнес-начинания.

Horizon Worlds

VR-метавселенная с элементами дополненной реальности

Монета: отсутствует.

Экономика: разработчики выделили 10000000 долларов на поддержку 3D-художников, создающих виртуальные миры.

Компания Meta представила метавселенную Meta Horizon в сентябре 2019 года. Сегодня вселенная Horizon Worlds состоит из множества впечатляюще красивых и интересных виртуальных миров, созданных пользователями. Быстрое расширение стало возможным благодаря встроенному редактору 3D-объектов. Программа не требует специальных навыков рисования или программирования, предельно проста в освоении, но в то же время предлагает достойный функционал. Главная цель разработчиков — стереть границу между реальным и виртуальным мирами. Для этого используется гибкое сочетание VR-технологий и дополненной реальности. К примеру, на рабочих совещаниях в приложении Horizon Workrooms человек может полноценно пользоваться компьютером, сидя за виртуальным столом. Видеоизображение настоящих клавиатуры и мыши, снятое камерой VR-шлема Oculus, встраивается в виртуальную обстановку, чтобы пользователь мог без труда попадать по клавишам.

The Sandbox

Метавселенная в стиле Voxel Art

Монета: SAND.

Экономика: участки земли продаются на открытом рынке по цене от 10 тысяч до 31 млн. долларов. Игровые объекты стоят от 40 долларов.

Лучшие метавселенные не всегда ориентированы для работы с VR-очками. The Sandbox хорошо смотрится на обычных мониторах и даже на маленьких экранах телефонов. Все объекты и персонажи в игре состоят из вокселей (трехмерных пикселей), как в сверхпопулярной игре Minecraft. Создавать и продавать 3D-объекты из вокселей достаточно просто. Земельные участки в The Sandbox раскуплены и активно перепродаются на рынке. Огромные локации приобрели модные бренды Adidas и Warner Music, разработчик игр Ubisoft и криптобиржа Binance. Блокчейн-игра The Sandbox стала для многих пользователей настоящей «песочницей», в которой можно монетизировать свой опыт.

Neos VR

Площадка для VR-игр с акцентом на мощную среду разработки

Монета: NCR.

Экономика: понятие собственности на землю отсутствует, но пользователи могут платить друг другу монетами NCR.

Авторы Neos не спешат вовлекать пользователей в сложную экономику. Их цель — стать лидерами в этой области и создать отраслевой стандарт для творцов будущих метавселенных. Ядро проекта Neos — система создания виртуальных объектов непосредственно внутри виртуальной реальности. В Neos вы создаете игру прямо внутри игры, именно поэтому Neos вполне может повторить судьбу проекта SketchUp, который в начале 2000-х годов решил помочь неопытным дизайнерам моделировать 3D-объекты сразу в трехмерной среде, а не в классических чертежных проекциях. Сейчас SketchUp — один из отраслевых стандартов в архитектурном проектировании, а Neos уже сегодня дает пользователям максимально широкие возможности детализации моделей, а также самые продвинутые инструменты для управления командами и проектами.

Axie Infinity

Блокчейн-игра с моделью «играй, чтобы зарабатывать»

Монета: AXS.

Экономика: игровые персонажи продаются в виде NFT по цене от 600 до 1 500000 долларов. Также продаются земельные участки.

Axie Infinity сложно назвать метавселенной. Люди здесь не встречаются и не общаются, а просто играют в аркаду с примитивной 2D-графикой. Однако по масштабам экономического влияния на реальный мир эта блокчейн-игра бьет самых эффектных метавселенных. Криптовалюта AXS торгуется на крупнейших биржах и для многих игроков Axie Infinity — единственный источник дохода. Например, правительству Филиппин пришлось выступить с отдельным заявлением о том, что доходы от Axie Infinity облагаются налогом. Чтобы начать играть, пользователь должен приобрести трех существ под названием «Axie», которые продаются в виде NFT-токенов и, участвуя в поединках, могут выигрывать деньги. Персонажей также можно арендовать, что является отдельным видом внутриигрового бизнеса.

Gala Games

Блокчейн-платформа, объединяющая около десятка разножанровых игровых проектов

Монета: GALA.

Экономика: земельные участки и игровые активы большинства игр распроданы, несмотря на ранние стадии развития проектов.

GALA — одна из сильнейших криптовалют в категории «метавселенные». Финансовый успех проекта связан с тем, что Gala Games — это блокчейн-платформа, на которой разрабатывается сразу около десятка игр. И каждая из них может претендовать на звание метавселенной. Основатель Gala Games — опытный разработчик игр Эрик Ширмайер. Запуская проект в июле 2019 года, он пообещал дать игрокам власть внутри виртуального мира. Ширмайер назвал несправедливой ситуацию, когда пользователь вкладывает в развитие персонажа и собственных навыков время и душу, а потом, перестав играть, остается ни с чем. Чтобы закрепить за геймерами право собственности на плоды игрового процесса, Ширмайер призвал на помощь технологии блокчейн и NFT.

Wilder World

По замыслу авторов, самая красивая и крутая метавселенная

Монета: WILD.

Экономика: на внутреннем маркетплейсе продаются земельные участки, недви­жимость, автомобили, летающие автомобили, предметы искусства, кроссовки. Цены вызывающие.

Создатели Wilder World обещают самую красивую метавселенную на рынке, ведь они делают графику на суперсовременном Unreal Engine 5. Первым городом в Wilder World стал Вайами — виртуальная копия Майами, которая создавалась с применением 3D-сканирования реального города с помощью лидаров. Здесь будут крутые автомобили, которые имеют не только фотореалистичный облик, но и уникальную, характерную только для этой модели физическую модель поведения на дороге. Разработчики также приготовили ограниченную серию из летающих машин, на которых можно добраться до шикарного пентхауса с висячими садами. На маркетплейсе Wilder World можно приобрести земельные участки, кроссовки, произведения искусства и даже домашних животных в виде NFT. Только сперва придется купить криптовалюту WILD на одной из крупных криптобирж.

NetVRk

Красивая метавселенная, дружелюбная к начинающим разработчикам

Монета: NETVR.

Экономика: на открытом рынке продаются земельные участки по цене от 2,5 тысячи до 4 млн. долларов. Также доступны коллекции транспорта и аватаров.

Авторы этого проекта обещают, что создавать виртуальные миры и даже сложные компьютерные игры в NetVRk будет не сложнее, чем управлять страничкой в социальных сетях. И это при том, что метавселенная строится на Unreal Engine 5 и отличается бескомпромиссно эффектной графикой. Пользователи могут буквально лепить из земли ландшафты и расставлять на них трехмерные объекты из магазина, а профессиональные художники могут создавать для метавселенной совместимые 3D-объекты. При этом специальное программное обеспечение следит, чтобы во всей метавселенной не встретилось двух одинаковых ландшафтов. NetVRk предлагает массу способов монетизации своего творчества. Создатели миров и игр могут брать с других пользователей плату за вход, размещать на своих площадях рекламу, сдавать территории и 3D-объекты в аренду и продавать их в виде NFT.

Sensorium Galaxy

Метавселенная с продвинутой графикой и «мыслящими» аватарами

Монета: SENSO.

Экономика: монета торгуется на крупных биржах, виртуальные аватары продаются на сайте разработчика.

Метавселенная выглядит так, как и должен выглядеть виртуальный мир будущего. Авторы хотели создать лучшую площадку для виртуальных концертов и тусовок, поэтому сделали ставку на игровой движок Unreal Engine 4, а также на аватары выступающих артистов с кинематографической детализацией. Чтобы поселить виртуальные копии себя в Sensorium Galaxy, такие мировые знаменитости, как Дэвид Гетта и Армин ван Бюрен, проводили сутки напролет в студиях Motion Capture. В 2021 году разработчики заговорили о технологии, которая кажется необычной даже для развивающегося рынка метавселенных, — цифровом бессмертии. Аватар пользователя Sensorium Galaxy сможет действовать не только под управлением владельца, но и самостоятельно. Благодаря алгоритмам машинного обучения встроенный чат-бот постепенно перенимает характерные черты хозяина.

VRChat

Старейшая платформа для VR-общения

Монета: отсутствует.

Экономика: платная подписка дает дополнительные возможности кастомизации аватаров. Доступ к виртуальным мирам на данный момент бесплатный.

VRChat существует настолько давно, что в нем уже есть все. Платформа с 2014 года дает пользователям практически весь функционал, которого ожидают от метавселенных. Бесчисленное множество миров здесь создано самими пользователями, так как для ранних энтузиастов виртуальной реальности VRChat был безальтернативным средством самовыражения. Стоило разработчикам перевести проект на блокчейн, и VRChat мог бы возглавить гонку метавселенных. Однако авторы заявили, что не интересуются блокчейном и запрещают пользователям рекламировать собственные NFT-проекты внутри виртуальных миров.

Можно ли зарабатывать деньги в метавселенной?

Децентрализация и технология блокчейна позволяют превратить метавселенные в полноценную индустрию по зарабатыванию денег. Первой ласточкой были NFT. Токены произвели настоящую революцию в цифровом искусстве. Картины оцифровываются, загружаются в сеть с помощью технологии блокчейн, а потом исходник уничтожается в реальном мире. Подобное искусство продается на мировых аукционах и стоит баснословных денег. Еще одним источником дохода стала продажа игровых «скинов» и прочих уникальных предметов, существующих в виртуальном пространстве. Также набирают обороты игры на основе блокчейна, позволяющие создавать определенный контент и зарабатывать криптовалюту. При этом постоянно появляются токены, служащие для масштабирования Ethereum и других целей: atlas, bloktopia, solana, polygon, hero и т.д. Ожидается, что все существующие сейчас способы общения в интернете плавно перейдут в метавселенные, так что пора погружаться в новую реальность.