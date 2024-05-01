spot_img
1 мая, 2024
ДомойТелекомНовости операторовМолодежь Азербайджана продолжает добиваться успешных результатов в сфере информационных технологий

Молодежь Азербайджана продолжает добиваться успешных результатов в сфере информационных технологий

Azercell

С 16 по 21 апреля 2024 года в городе Шумен (Болгария) прошел турнир высокого уровня по информатике. Представители Азербайджана, проходящие подготовку к международным олимпиадам по информатике в рамках партнерства ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования, добились успешных результатов на этом конкурсе знаний. Школьники, принявшие участие в олимпиаде в онлайн-формате, завоевали в общей сложности 10 медалей, в числе которых 5 серебряных медалей в старшей возрастной группе и 5 бронзовых медалей в младшей возрастной группе.

Подготовительный процесс осуществляется Институтом образования Азербайджанской Республики. В начале каждого учебного года среди школьников, добившихся высоких результатов на республиканских олимпиадах и конкурсах, проводится отбор для прохождения подготовки к участию в международных олимпиадах.

Следует отметить, в рамках сотрудничества Министерства науки и образования и OOO «Azercell Telecom» с 2017 года азербайджанские школьники, успешно представляющие нашу страну на различных международных олимпиадах и конкурсах, довели количество завоеванных медалей до 70, в числе которых 4 золотые, 21 серебряная и 45 бронзовых медалей.

Предыдущая статья
Центральный банк Азербайджана представил программу Fintech Innovation Sandbox
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,049ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»