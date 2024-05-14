Суперкомпьютер Aurora на Intel стал самым производительным в мире в ИИ-задачах

Американский суперкомпьютер Aurora, создаваемый на основе компонентов Intel, стал самым мощным в мире в задачах искусственного интеллекта. Его производительность преодолела экзафлопсный барьер.

Система Aurora находится в Аргоннской национальной лаборатории неподалеку от Чикаго. Суперкомпьютер состоит из 10 624 блейд-серверов с 21 248 процессорами Intel Xeon CPU Max и 63 744 ускорителями Intel Data Center GPU Max (Ponte Vecchio).

При работе 87% компонентов (9234 активных кластеров из 10 624 имеющихся) Aurora продемонстрировал производительность на уровне 1,012 экзафлопс при обычных вычислениях, преодолев экзафлопсный барьер быстродействия. Это закрепило его на втором месте в списке Top500. В задачах, связанных с нейросетями, показатель еще выше — 10,6 экзафлопс. Прежде ни один суперкомпьютер в мире не достигал таких значений. А в тесте HPCG с производительностью 5612 терафлопс в секунду Aurora смог занять третье место. При этом использовалось только 38,5% мощности.

Впервые в рейтинге производительности Aurora появился шесть месяцев назад. Тогда у суперкомпьютера работала лишь половина из имеющихся вычислительных блоков, что позволило ему продемонстрировать результат в 585,34 пфлопс.

В классических задачах, то есть с учетом производительности FP64, лидером остается система Frontier на компонентах AMD, установленная в Ок-Риджской национальной лаборатории, с результатом 1,206 экзафлопс.