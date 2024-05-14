NVIDIA анонсировала запуск платформы CUDA-Q в суперкомпьютерных центрах по всему миру

Компания NVIDIA объявила о запуске платформы CUDA-Q, предназначенной для квантовых вычислений. Решение будет задействовано в суперкомпьютерных центрах по всему миру.

CUDA-Q — это инновационная технологическая платформа, разработанная для интеграции традиционных процессоров (CPU), графических процессоров (GPU) и квантовых процессоров (QPU). Она позволяет разработчикам создавать и оптимизировать приложения, которые могут выполнять сложные симуляции квантовых схем на суперкомпьютерах. Технология обещает значительно ускорить исследования в области квантовых вычислений, открывая новые возможности для самых передовых направлений науки, включая квантовую физику, криптографию и молекулярное моделирование.

О намерении использовать CUDA-Q в составе своих НРС-систем уже объявили крупные научные центры в Японии, Германии и Польше.

«Полезные квантовые вычисления станут реальностью благодаря тесной интеграции квантовых суперкомпьютеров с графическими процессорами. Платформа квантовых вычислений NVIDIA открывает для пионеров, таких как AIST, JSC и PSNC, возможность расширять границы научных открытий и продвигать современные технологии квантово-интегрированных суперкомпьютеров», – заявил Тим Кост, директор отдела квантовых технологий и HPC в NVIDIA.

В суперкомпьютерном центре ABCI (AI Bridging Cloud Infrastructure) Национального института передовых промышленных наук и технологий Японии (AIST) расположится комплекс ABCI-Q. В состав суперкомпьютера войдут QPU разработки QuEra, а также более 2000 ускорителей NVIDIA H100. Ввод ABCI-Q в эксплуатацию состоится в начале 2025 года. Применять систему планируется при проведении исследований в области ИИ, энергетики, биологии и пр.

Юлихский суперкомпьютерный центр в Германии (JSC) планирует использовать квантовое решение производства IQM Quantum Computers в качестве дополнения к Jupiter — первому европейскому суперкомпьютеру экзафлопсного класса. Этот комплекс будет смонтирован в Юлихском исследовательском центре (FZJ). Суперкомпьютер Jupiter получит приблизительно 24 тыс. гибридных суперчипов NVIDIA GH200 Grace Hopper.

Познаньский центр суперкомпьютерных и сетевых технологий (PSNC) в Польше приобрел две квантовые вычислительные системы британской компании ORCA Computing. Они интегрированы в существующую HPC-инфраструктуру PSNC, которая в числе прочего использует изделия NVIDIA Hopper. Узлы на базе QPU помогут в решении задач в области химии, биологии и машинного обучения.

«Это прорывное событие в мире вычислительной техники. Платформа CUDA-Q позволяет научному сообществу по-новому взглянуть на сложные задачи и найди средства для их решения быстрее, чем когда-либо. Мы гордимся тем, что можем способствовать этому процессу и обеспечивать поддержку наших партнеров по всему миру», — сказал Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA.

Кроме того, NVIDIA планирует провести серию обучающих семинаров и вебинаров для разработчиков и исследователей, заинтересованных в использовании CUDA-Q в своих проектах.