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15 мая, 2024
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Новая версия smart-часов Vivo Watch 3 получила поддержку функции ЭКГ

Vivo Watch 3 ECG

Smart-часы Vivo Watch 3 были представлены в ноябре прошлого года, теперь компания показала обновленную модель с поддержкой функции ЭКГ. Дизайн часов в новой версии не изменился.

Vivo Watch 3 ECG

Функция ЭКГ предназначена для выявления нарушений сердечного ритма, таких как мерцательная аритмия. Часы смогут снять электрокардиограмму за 30 сек., которая отобразится в приложении Vivo Health на смартфоне и может помочь определить потенциальные риски для здоровья.

Часы оборудованы круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466х466 пикселей. Есть поддержка Always on Display. Часы умеют отслеживать более 100 видов тренировок, поддерживают eSIM, NFC, GPS-навигацию и оснащены 64 Mb оперативной и 4 Gb встроенной памятью. За мониторинг показателей здоровья отвечают 16-канальный датчик отслеживания кислорода в крови и 8-канальный сенсор для слежения за активностью сердца. Аккумулятор на 505 мАч рассчитан на 7 дней автономной работы с eSIM или до 16 дней при использовании только Bluetooth.

Vivo Watch 3 ECG уже поступили в продажу в Китае по цене $234. О глобальном релизе информации пока нет.

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