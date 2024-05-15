Sony Xperia 10 VI: смартфон среднего уровня с фирменным экраном 21:9

Вместе с флагманским смартфоном Xperia 1 VI компания Sony сегодня представила более доступную модель Xperia 10 VI. В отличие от флагмана, новый аппарат сохранил фирменный экран 21:9. Дизайн немного обновили в сравнении с Xperia 10 V. У прошлого поколения на задней части был установлен вытянутый блок камер с тремя объективами, новая версия получила более выпуклый блок и две камеры.

Xperia 10 VI оборудован 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 60 Hz, частотой дискретизации сенсора 120 Hz и 100% охватом DCI-P3. Панель прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 6 Gen 1 с 8 Gb оперативной памятью и накопителем на 128 Gb.

Sony отказалась от тройной камеры в пользу двойного модуля — смартфон лишился телеобъектива с 2-кратным увеличением. В основную камеру входят датчик на 48 Мп (Exmor RS, 1/2″, f/2.2, 26 мм, угол захвата 80 градусов, OIS, зум 2x) и 8 Мп широкоугольный объектив (1/4″, f/2.2, 16 мм, угол захвата 120 градусов). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (1/4″, f/2.0, 26 мм, угол захвата 78 градусов).

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку 30 Вт. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики, аудиоразъем 3.5 мм, слот для карт microSD, водозащита IP68 и сканер отпечатков пальцев. Поддерживаются кодек LDAC и технологии Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless и DSEE Ultimate. Габариты составляют 155 x 68 x 8,3 мм, вес — 164 гр. Используется Android 14, аппарат получит три обновления ОС и четыре года патчей безопасности.

Доступные цвета корпуса — черный, белый и голубой. В продаже в Европе Sony Xperia 10 VI появится с середины июня по цене €399. Для характеристик, которые получил смартфон, эта цена несколько завышена.