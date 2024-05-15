Агентство по инновациям поддерживает GameSummit Summer 2024

Крупнейший региональный игровой фестиваль «GameSummit Summer 2024» пройдет в Баку в этом году c 1 по 2 июня. Одним из основных партнеров мероприятия является Агентство Инноваций и Цифрового Развития (İRİA). Фестиваль объединит в себе ведущие игровые студии страны, экспертов отрасли, любителей игр и киберспорта.

Также на GameSummit Summer 2024 пройдет второй конкурс Indie Game Award среди азербайджанских разработчиков игр. Участники будут соревноваться в категориях: положительное впечатление от игры, уникальность, а также качество визуальных эффектов. При оценке игр будут в основном учитываться общая развлекательная ценность, новаторство, креативность, художественный и эстетический дизайн игры. Отметим, что оценку будут осуществлять представители Ассоциации Разработчиков Игр Азербайджана, входящие в состав жюри.

Как обычно, İRİA поддерживает развитие игровых студий в нашей стране. На фестивале игровые студии, поддерживаемые İRİA, представят свои проекты в зоне «Инди-игры» под маркой «Powered by IDDA». Примерно 10-15 студий продемонстрируют в игровой зоне свои проекты. Среди них доминируют электронные спортивные и инди-игры.

Кроме того, мероприятие GameSummit Summer 2024 имеет исключительное значение с точки зрения налаживания связей с игровыми студиями Азербайджана и ведущими мировыми экспертами. Мероприятие создаст новые перспективы для расширения возможностей сотрудничества между игровыми студиями Азербайджана и других стран в будущем.