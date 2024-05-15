Представлен флагман Sony Xperia 1 VI без 4K-экрана и с новым соотношением сторон

Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 VI. Новое поколение линейки сохранило свой дизайн. Аппарат стал мощнее предшественника, кроме того, производитель отказался от 4K-экрана с соотношением сторон 21:9 в пользу более традиционного 19,5:9 с разрешением Full HD+.

Sony Xperia 1 VI оборудован 6,5-дюймовой панелью OLED LTPO с частотой 1-120 Hz, частотой дискретизации сенсора 240 Hz, яркостью 1300 нит и 100% охватом DCI-P3. Экран прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 спереди и Gorilla Glass Victus сзади. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, оснащен 12 Gb оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Gb.

Основная камера тройная: 48 Мп датчик (Exmor T, 1/1,35″, f/1.9, 24/48 мм, угол захвата 84 гр, OIS), 12 Мп широкоугольный модуль (Exmor RS, 1/2,5″, f/2.2, 16 мм, угол захвата 123 гр) и 12 Мп телефото (Exmor RS, перископ-оптика, 1/3,5″, f/2.3-f/3.5, 85-170 мм, оптический зум 7х, макросъемка, угол захвата 28 гр (85 мм) и 15 гр (170 мм), OIS). Камера использует оптику ZEISS. Поддерживается многоуровневая фокусировка, которая отслеживает глаза, язык тела и несколько других параметров. Фронтальная камера разрешением 12 Мп (Exmor RS, 1/2,9″, f/2.0, 24 мм, угол захвата 83 градуса).

Sony отмечает, что внедрила в смартфон ИИ-алгоритмы обработки фото, которые обеспечивают качество съемки «на уровне полнокадровых камер». В частности, ИИ снижает количество шума и расширяет динамический диапазон снимка. Кроме того, компания объединила приложения Photography Pro, Videography Pro и Cinema Pro в одну универсальную программу.

Аккумулятора емкостью 5000 мАч хватит на два дня активного использования. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт (50% заряда — за 30 минут). Батарея сохранит не менее 80% своей емкости после четырех лет использования. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB 3.2 Type-С, стереодинамики, аудиоразъем 3.5 мм, слот для карт microSD, водозащита IP65/68, кнопка затвора камеры на торце и сканер отпечатков пальцев. В числе других особенностей модели производитель отмечает поддержку технологий DSEE Ultimate, 360 Reality Audio и Hi-Res, а также кодека LDAC. Заявлена полная совместимость с контроллером Dual Sense. Габариты составляют 162 x 74 x 8,2 мм, вес — 192 гр. Используется Android 14 (заявлено 3 года обновления ОС и 4 года патчей безопасности).

Sony Xperia 1 VI уже доступен для заказа в Европе по цене от €1399. Смартфон поступит в продажу в начале июля. Доступные цвета корпуса — черный, серебристый и светло зеленый.