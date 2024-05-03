spot_img
3 мая, 2024
ДомойТелекомСобытияMastercard расширяет свое присутствие в регионе, открывая офис в Баку

Mastercard расширяет свое присутствие в регионе, открывая офис в Баку

Mastercard

Mastercard объявляет об открытии нового офиса в Баку, столице Азербайджана, в рамках своей стратегии расширения присутствия в регионе. Этот шаг подчеркивает важность Азербайджана как ключевого рынка для компании и демонстрирует ее стремление развивать платежные решения в регионе.

Офис в Баку будет служить центром предоставления операционных, технических и консультационных услуг партнерам и клиентам в регионе.

«Мы также планируем активно взаимодействовать с местными партнерами, такими как банки, государственные организации и другие заинтересованные стороны, для совместного развития инновационных платежных решений и цифровизации в Азербайджане.  Мы уверены, что наше присутствие в регионе будет способствовать развитию платежной инфраструктуры и повышению финансовой доступности для всех азербайджанцев», — прокомментировал Эмиль Зейналов, региональный представитель Mastercard в Азербайджане.

Предыдущая статья
Intel 15-ci nəsil masaüstü prosessorlarını yeni adlar altında buraxacaq
Следующая статья
Самые производительные Android-флагманы и субфлагманы апреля по версии AnTuTu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,051ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»