Mastercard расширяет свое присутствие в регионе, открывая офис в Баку

Mastercard объявляет об открытии нового офиса в Баку, столице Азербайджана, в рамках своей стратегии расширения присутствия в регионе. Этот шаг подчеркивает важность Азербайджана как ключевого рынка для компании и демонстрирует ее стремление развивать платежные решения в регионе.

Офис в Баку будет служить центром предоставления операционных, технических и консультационных услуг партнерам и клиентам в регионе.