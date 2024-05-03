Mastercard расширяет свое присутствие в регионе, открывая офис в Баку

Mastercard объявляет об открытии нового офиса в Баку, столице Азербайджана, в рамках своей стратегии расширения присутствия в регионе. Этот шаг подчеркивает важность Азербайджана как ключевого рынка для компании и демонстрирует ее стремление развивать платежные решения в регионе.
Офис в Баку будет служить центром предоставления операционных, технических и консультационных услуг партнерам и клиентам в регионе.
«Мы также планируем активно взаимодействовать с местными партнерами, такими как банки, государственные организации и другие заинтересованные стороны, для совместного развития инновационных платежных решений и цифровизации в Азербайджане. Мы уверены, что наше присутствие в регионе будет способствовать развитию платежной инфраструктуры и повышению финансовой доступности для всех азербайджанцев», — прокомментировал Эмиль Зейналов, региональный представитель Mastercard в Азербайджане.