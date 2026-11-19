На конференции Ignite 2026 компания Microsoft представила семейство собственных ИИ-моделей. Главной новинкой стала модель для программирования MAI Code 2: по внутренним тестам она достигает 96% производительности Claude Opus 5.5 и 98% уровня GPT-6.1 Sol, но при использовании через API обходится значительно дешевле конкурентов — в 20 и 2,5 раза соответственно. Модель ориентирована на повседневную разработку, создание интерфейсов и визуализаций, где в слепом сравнении ее результаты предпочли GPT-6 Sol в 64% случаев.

Вместе с флагманом компания показала облегченную версию MAI Code 2 Flash для массовых рутинных задач. По соотношению цены и качества она сопоставима с GPT-6 Luna и Claude Haiku 5.5, но стоит на 35% и 80% дешевле.

На базе MAI Code 2 Flash также создали офисную модель MAI Work Flash, которая будет помогать с формулами в Excel, текстами в Word и анализом переписок в Teams.

Линейку дополнили решения для работы с графикой и звуком: генераторы изображений MAI Image 2.7 и Image 2.7 Flash, голосовой ассистент MAI Realtime 1 и система распознавания речи MAI Transcribe 2. В ближайшее время новинки интегрируют в GitHub Copilot, Microsoft 365 и Fabric, а часть моделей уже доступна в сервисе Microsoft Foundry и на платформе MAI Labs. Развитие собственных нейросетей позволит корпорации сократить расходы и снизить зависимость от платных моделей OpenAI и Anthropic.