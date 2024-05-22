Qualcomm выпустил мини-ПК для разработчиков Windows-приложений

Компания Qualcomm представила мини-ПК на базе новейшего производительного процессора Snapdragon X Elite. Модель Snapdragon Dev Kit for Windows, как понятно из названия, ориентирована для разработчиков Windows-приложений.

Мини-ПК оснащен 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x и накопителем NVMe на 512 Gb. К компьютеру можно подключить до трех 4K-мониторов.

Предусмотрена поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Имеется широкий набор портов: три USB4 с разъемами Type-C, два USB 3.2 Type-A, HDMI, Ethernet и 3,5-мм аудиоразъем. За питание отвечает внешний адаптер мощностью 180 Вт.

Цена мини-ПК Qualcomm Snapdragon Dev Kit for Windows составляет $899. В продаже — с 18 июня.