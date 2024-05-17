«Проявляя свою заинтересованность в ЕSG-вопросах, абоненты Azercell задают цели в области устойчивого развития компании»

Интересуют ли вашу компанию вопросы сохранности окружающей среды? Участвуете ли вы в каких-либо социальных инициативах? Готовы ли вы открыто делиться информацией о том, как распределяются доходы компании? Пару лет назад ответы на эти вопросы могли заинтересовать лишь инвесторов, но сегодня ESG стала одной из самых важных тем обсуждения в бизнесе и обществе в целом. Она затрагивает вопросы экологии, социальной справедливости и корпоративного управления, заставляя задуматься над этой темой и ваших партнеров, и клиентов, и сотрудников. Продолжает набирать обороты тренд на устойчивое развитие и социальную ответственность бизнеса и в Азербайджане. Сегодня мы обсудили, как этот тренд влияет на работу лидирующего оператора страны с Исполнительным Директором по Праву, Этике и Комплаенсу ООО «Azercell Telecom» Ширин Алиевой.

— Как в Azercell реализуются идеи устойчивого развития и какие из них являются базовыми для оператора?

— Azercell реализует разнообразные идеи устойчивого развития или ESG (Environment, Social and Governance). Некоторые из них являются приоритетными, принимая во внимание нынешние реалии в сфере климатических изменений, актуальных гендерных вопросов, поддержки молодежи, развития инновационных технологий и искусственного интеллекта, а также безопасности персональных данных.

С учетом вышесказанного в компоненте «E» (Environment) одним из основных приоритетов является уменьшение выброса углекислого газа или экологического следа, оставляемого компанией, и охрана окружающей среды. С этой целью уже более 10 лет Azercell успешно осуществляет политику «Зеленый офис», которая призывает к бережному отношению в вопросах использования воды и электрической энергии, сбора и вторичной переработки использованной бумаги и аккумуляторов. Помимо этого, посредством партнеров мы восстанавливаем и вводим в повторную эксплуатацию батареи и аккумуляторы с наших базовых радиостанций, приобретаем энергосберегающее оборудование, в том числе, разворачиваем работающие на солнечной энергии новые базовые радиостанции, количество которых в стране уже к концу этого года достигнет 37 единиц. Следует также отметить, что мы перешли на гибридный режим работы, который вносит свою лепту в сокращение эмиссий 3-й категории. Кроме того, в ближайшие годы мы планируем установить систему фильтрации воды, которая позволит очищать 95% используемой воды, с дальнейшим ее перенаправлением на мойку автопарка компании.

В социальной сфере приоритетными на данный момент являются идеи развития доступа к коммуникациям и информационным технологиям в отдаленных регионах страны, создания возможностей образования для женщин и детей, а также пропаганда здорового образа жизни. Стоит отметить, что в 2023 году Azercell поддержал реализацию ряда масштабных социальных инициатив, включая проект «Девушкам белое к лицу», реализованный совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана, финансирование участия школьников на международных олимпиадах, программу «Her improvement», нацеленную на развитие женщин в сфере STEМ, и многие другие.

В области управления чрезвычайно важным является обеспечение безопасности данных наших абонентов и конфиденциальности взаимодействия пользователей, а также предотвращение возможной утечки информации. Кроме этого, наша компания реализует модель корпоративного управления, которая способствует прозрачному принятию решений и эффективной подотчетности внутри организации.

— Уделяет ли Azercell особое значение какому-то из этих направлений или они развиваются в компании с одинаковой интенсивностью?

— Все три направления одинаково важны для устойчивого развития компании, но, с учетом ускорившихся климатических изменений и принимаемых мировым сообществом неотложных мер по удержанию роста температуры воздуха, можно отметить, что приоритетным является направление Environmental, так как именно безопасная окружающая среда обуславливает существование и развитие двух остальных направлений.

— Какие меры и принципы ESG реально реализовать сегодня в телекоммуникационной отрасли нашей страны?

— ESG — это подход к управлению, который учитывает экологические и социальные аспекты, а также моменты корпоративного управления. Я считаю, что в телекоммуникационной отрасли Азербайджана сегодня можно реализовать ряд таких мер ESG, как:

внедрение энергоэффективных технологий и оборудования, которые помогут снизить энергопотребление базовых радиостанций и центров обработки данных, что, в свою очередь, сократит выбросы парниковых газов;

реализация программ по управлению отходами, например, правильная утилизация устаревшего оборудования, переработка электронных и упаковочных материалов, а также минимизация использования пластиковых одноразовых материалов, повторное использование очищенной воды;

расширение доступа к интернету и другим цифровым услугам в отдаленных регионах страны, что будет способствовать социальной вовлеченности населения;

инвестиции в образовательные программы, направленные на развитие молодежи и улучшение качества жизни общества;

усиление мер по обеспечению безопасности данных клиентов и соблюдению принципов кибербезопасности.

— Получают ли компании, реализующие ESG-стратегию, конкурентные преимущества?

— Безусловно. В сегодняшнем мире инвесторы все более учитывают ESG-факторы при принятии решений и, следовательно, склонны более активно инвестировать в компании, активно следующие ESG-стратегии. Реализация ESG-стратегии может способствовать укреплению репутации компании и повышению доверия к ней со стороны потребителей, партнеров и общества в целом. А высокое доверие способствует увеличению продаж и росту доли рынка. Помимо этого, компании, заботящиеся о своем вкладе в общество и окружающую среду, становятся более привлекательными для привлечения высококвалифицированных сотрудников. А этот факт также способствует устойчивому росту. Ну и, конечно же, интеграция ESG-принципов может стимулировать инновационные подходы к бизнесу, а также к развитию новых продуктов и услуг, что помогает компаниям оставаться конкурентоспособными на рынке и занимать лидирующие позиции в своей отрасли.

— Есть ли уже на рынке труда необходимость в специалистах по внедрению ESG непосредственно в стратегию организации? И кто в вашей компании отвечает за реализацию данного направления?

— Такие факторы, как стремительно развивающиеся тенденции в сфере ESG, глобализация бизнес-процессов и рост числа компаний, осознающих значимость ESG, уже сами по себе являются предпосылками для повышенного спроса на ЕSG специалистов. В нашей компании почти все структуры тем или иным образов вовлечены в имплементацию ЕSG стратегии, однако следует отметить, что непосредственную роль в реализации частей Environment и Governance этой стратегии осуществляет Функция Права, Этики и Комплаенса, а в части корпоративной и социальной ответственности — Департамент Корпоративных Коммуникаций.

— Как вы оцениваете влияние абонентов Azercell на устойчивое развитие компании?

— Абоненты, пользуясь нашими услугами, вносят свой вклад в инвестиции, направляемые на развитие общества, инклюзивность и охрану окружающей среды посредством реализации разнообразных проектов. Помимо прочего, проявляя свою заинтересованность в ЕSG-вопросах в социальных сетях или посредством иных средств коммуникации, участвуя в различных опросах и кампаниях, проводимых Azercell, абоненты задают цели в области устойчивого развития компании.

— Существует мнение, что пиар ESG-акции превышает эффект от реализованного проекта. Насколько это мнение ошибочно?

— Все зависит от особенностей проекта, беспристрастной и всесторонней оценки руководством компании его возможного влияния на те или иные сферы. Например, в Azercell решение об инвестировании в любые проекты, в том числе и в социальные, проходит несколько этапов. На этой стадии происходит серьезная и всесторонняя оценка воздействия проекта на потенциальных бенефициаров проекта, компанию и на общество в целом.

— С какими сложностями компании могут столкнуться при имплементации ESG-стратегии и целей устойчивого развития?

— У компаний, только начинающих применять в своей практике принципы ESG, могут возникать сложности с определением конкретных метрик и показателей эффективности для измерения воздействия ESG-инициатив. Стоит учитывать, что реализация ESG-инициатив может потребовать немалых инвестиций, особенно на начальном этапе, и компания может столкнуться с нехваткой ресурсов для осуществления намеченных планов. Также существует разнообразие стандартов в области ESG, что может вызвать путаницу в том, каких именно принципов следует придерживаться и какие требования нужно соблюдать.

— Какие ESG-проекты оператора вы бы причислили к самым успешным?

— По Environment-части — это, безусловно, установка базовых радиостанций на солнечных батареях, оптимизация энергозатрат путем введения гибридного графика работы, восстановление и повторное использование аккумуляторов с базовых станций. По Social-части-телефонные горячие линии для оказания психологической, а при необходимости, и других видов помощи женщинам и детям, осуществляемых посредством сотрудничества с правоохранительными органами, проект для поддержки бизнеса женщин в области IT «Her improvement», сотрудничество с Федерацией дзюдо, запуск Fintech-услуги aKart, поддерживающей финансовую инклюзивность населения и предоставляющей быстрый доступ к платежным услугам, и другие. Что же касается Governance-части, то к ней я бы отнесла учреждение внутренних форумов (комитетов), оперативно решающих стратегические задачи компании в сферах инвестирования, этики и комплаенса, а также управления рисками, усиление нашего департамента безопасности, состоящего из высококвалифицированных специалистов, неоднократно удостаивавшихся первых мест на различных соревнованиях по кибербезопасности, проводимых в стране.

Также я хотела бы отметить, что в начале этого месяца мы представили широкой общественности свой первый отчет по ESG, который охватил деятельность компании в этом направлении за 2023 год. Он находится в свободном доступе и подчеркивает ответственность компании перед государством, обществом и окружающей средой, а также приверженность стратегии устойчивого развития, принятой ради здорового и безопасного будущего. И я верю, что все больше компаний в Азербайджане начнут осознавать тот факт, что устойчивое развитие — это не просто модная концепция, а реальный стратегический выбор.