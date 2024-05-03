Представлены smart-часы Amazfit Bip 5 Unity с автономностью до 11 дней

Компания Huami выпустила недорогие smart-часы Amazfit Bip 5 Unity – немного улучшенную версию Bip 5. Новая модель тоньше и легче Bip 5, имеет рамку из нержавеющей стали и весит 25 гр. без учета ремешка.

Amazfit Bip 5 Unity оснащены тем же 1,91-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 320×380 пикселей и поддержкой сенсорного управления. Экран изготовлен из закаленного стекла 2.5D с покрытием против отпечатков пальцев и устойчив к царапинам. Аккумулятор емкостью 300 мА·ч обеспечивает до 5 дней активного использования часов, до 11 дней при умеренном режиме или до 26 дней с режимом энергосбережения.

За функции, связанные с отслеживанием здоровья, отвечает датчик BioTracker PPG. Поддерживаются отслеживание пульса, уровня стресса, насыщения крови кислородом (SpO2) и режимов сна. Часы оснащены более чем 120 спортивными режимами, включая автоматическое определение шести различных кардио-упражнений. Магазин приложений содержит более 70 программ и игр для разных задач. Предусмотрена поддержка Bluetooth 5.2 BLE для сопряжения с другими аксессуарами и смартфоном, GPS, встроенный динамик и микрофон, есть защита от воды (IP68). Часы совместимы с Android 7.0 и выше, а также iOS 14.0 и выше.

Цена Amazfit Bip 5 Unity составляет $70. Доступные цветовые варианты корпуса: серый, угольный и розовый.