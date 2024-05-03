GSMA M360 Eurasia 2024 пойдет в Баку с участием лидеров индустрии

GSMA M360 Eurasia 2024 состоится в Баку с участием впечатляющего состава международных и региональных докладчиков. Запланированное на 15-16 мая мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom».

Повестка дня M360 будет сосредоточена на формировании современного цифрового ландшафта. На конференции будут рассмотрены передовые темы, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизацию промышленности, сети будущего поколения, зеленые технологии и многие другие. На мероприятии также будет затронута тема концепции цифровой ДНК с фокусом на навыки, необходимые для успешной адаптации нового поколения к эпохе цифровых технологий. Благодаря успеху прошлогоднего мероприятия, в этом году в конференции примут участие представители высшего руководства таких международных компаний, как Microsoft, Google, Amazon Web Services, Word Bank, e& International, Beeline, Vodafone Group, Turkcell, East Telecom и других.

В рамках конференции будет подчеркнута важность совместных усилий, необходимых для стимулирования цифровой трансформации в регионе и за его пределами.

Также следует отметить, что в преддверии COP29 второй день конференции начнется с обсуждения такой актуальной темы, как «Мобилизация в целях Зеленого Будущего». Эта сессия затронет критически важные вопросы взаимосвязи процессов цифровизации и борьбы с изменением климата, призывая к усилению действий всех отраслей для обеспечения устойчивого развития и нулевых выбросов. Будут представлены ключевые идеи мировых лидеров телекоммуникационной отрасли, демонстрирующие, как цифровые инновации могут стимулировать экологическую ответственность.

Участников ожидают увлекательные дискуссии и выступления на панельных сессиях. Конференция послужит платформой для установления новых партнерских связей, направленных на разработку эффективных стратегий, способствующих созданию более экологичного, безопасного и взаимосвязанного будущего.

Регистрация на мероприятие, которое пройдет 15 и 16 мая в отеле JW Marriott Absheron Baku, открыта на странице GSMA M360 Eurasia.