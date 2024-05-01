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1 мая, 2024
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Представлено smart-кольцо Amazfit Helio Ring

Amazfit Helio Ring

Компания Amazfit представила Helio Ring — фитнес-трекер в виде кольца. Устройство ориентировано на спортсменов и активных пользователей, которые отслеживают физическую активность.

Amazfit Helio Ring

Кольцо Amazfit Helio изготовлено из легкого титанового сплава, во время ношения оно не вызывает дискомфорта и отличается долговечностью. Бренд утверждает, что кольцо способно отслеживать сон и частоту сердечного ритма, а также ежедневно генерирует «оценку готовности» — важнейший показатель физической и психической готовности спортсмена к тренировкам. Этот показатель помогает персонализировать тренировки на основе данных о состоянии здоровья в режиме реального времени.

Новинка имеет водонепроницаемую конструкцию. Кольцо выдержит погружение на глубину до 100 м (до 10 ATM). Автономность составляет 4-5 дней, с 0 до 100% заряд пополнится за 1 час 40 минут. Гаджет синхронизируется с приложением Zepp, объединяя данные с кольца и любых сопряженных smart-часов Amazfit.

Amazfit Helio Ring поступит в продажу в США 15 мая по цене $300. Покупатели смогут приобрести кольцо отдельно или в составе комплекта со smart-часами Amazfit Cheetah Pro или Amazfit T-Rex Ultra. В случае покупки в комплекте с часами стоимость кольца снизится до $150. Через некоторое время Helio Ring также появится на рынках других стран.

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